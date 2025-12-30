Cel mai lung drum din Europa: mega-autostrada care traversează 10 țări și se întinde până în Asia

Cel mai lung drum din Europa, E40, leagă vestul și estul continentului pe o distanță de 8.641 km. Șoseaua traversează 10 țări și oferă șoferilor o aventură rutieră fără precedent, de la Calais, Franța, până în Ridder, Kazahstan. E40 este cea mai lungă arteră din rețeaua rutieră europeană, chiar dacă se extinde până în Asia Centrală.

Deși E40 este prezentat drept „cel mai lung drum din Europa”, această denumire nu se referă la faptul că traseul s-ar afla integral pe continentul european, ci la apartenența sa administrativă la rețeaua de drumuri europene. Ruta E40 face parte din sistemul internațional E-road, coordonat de Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE), care include și tronsoane situate în afara Europei geografice.

Cei pasionați de călătorii rutiere au la dispoziție una dintre cele mai spectaculoase aventuri de condus din Europa și nu numai. Este vorba despre E40, cea mai lungă șosea din Europa, care se întinde pe 8.641 km și leagă vestul continentului de Asia Centrală.

Traseul începe în Calais, Franța, și se încheie în Ridder, Kazahstan, aproape de granițele cu Rusia și China, trecând prin nu mai puțin de 10 țări: Franța, Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan, scrie express.

E40 este o rețea complexă de autostrăzi, drumuri naționale și șosele, care traversează peisaje variate, de la treceri montane și orașe importante, până la câmpii vaste.

Drumul face parte din rețeaua internațională de drumuri stabilită de Comisia Economică pentru Europa a ONU (UNECE) și este recunoscut și de Uniunea Europeană, oferind o conexiune est-vest esențială prin continent.

Traseul prin Ucraina, de la granița cu Polonia, lângă Krakovets, până la granița cu Rusia, lângă Izvaryne, a fost odată unul dintre cele mai populare segmente, însă din cauza conflictului în desfășurare și a problemelor de siguranță, călătorii sunt sfătuiți să îl evite.

Potrivit sursei citate, în trecut, exista și un proiect ambițios: E40 Waterway, un canal destinat să conecteze Marea Baltică cu Marea Neagră, facilitând comerțul între Polonia, Belarus și Ucraina.

Planul a fost, însă, abandonat din cauza îngrijorărilor de mediu, a posibilelor daune aduse biodiversității și a riscului legat de materialul radioactiv încă prezent în zonă, rezultat în urma dezastrului de la Cernobîl.