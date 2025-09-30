Pregătiți umbrelele și hainele groase! Ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara în ultima zi de septembrie

Potrivit prognozei emise de ANM, ultima zi a lunii septembrie aduce temperaturi scăzute şi ploi în mai toată ţara şi chiar şi ninsori la munte.

Marți, 30 septembrie, vremea devine tot mai rece și instabilă, cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă a anului. În majoritatea regiunilor, valorile termice vor rămâne scăzute, iar cerul va fi predominant noros.

În nord, centru și est, se așteaptă ploi slabe, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor lua aspect de ninsoare, formând un strat de zăpadă de 1-3 cm. În nord-estul țării, cantitățile de apă pot atinge izolat 10-15 l/mp, în timp ce în restul ţării cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate în sud-vest, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius, în timp ce minimele vor oscila între 1 și 11 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Presiunea atmosferică va crește ușor în estul țării, rămânând relativ constantă în celelalte regiuni.

În cursul dimineţii este valabil un cod galben de ceaţă în judeţele Mureş, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi.

Vremea în Capitală

În București, vremea va rămâne rece, iar cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei fiind aşteptate ploi slabe trecătoare. Vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura maximă va atinge în jur de 19 grade Celsius. Noaptea, termometrele vor indica valori între 6 și 8 grade.

La munte

În zonele montane, își va face simțită prezența un val de aer rece. Cerul va fi noros mai toată ziua, iar în Carpații Orientali, local în cei Meridionali și izolat în Occidentali îşi fac simţită prezenţa precipitaţiile. La altitudini mari, peste 1700 m, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se va așterne din nou. Noaptea, cerul se va degaja temporar, dar pot apărea precipitații slabe izolat.