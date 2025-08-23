search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Mărturii cutremurătoare despre crima de la Craiova: cu ultimele puteri, profesoara i-a zis fiicei sale să iasă din apartament

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cu ultimele puteri, profesoara ucisă în Craiova i-a strigat fetiței de 11 ani să iasă din casă, înainte să fie ucisă cu sânge rece de cel cu care își împărțea viața. Vecinii sunt cei care au auzit scandalul și au sunat la 112, însă a fost prea târziu.

Cuplul avea o fetiță de 11 ani FOTO Facebook
Cuplul avea o fetiță de 11 ani FOTO Facebook

Momente surprinse de o cameră de supraveghere montată pe blocul vecin arată că vecinii aud strigătele de ajutor ale femeii și sună pe rând la 112. S-au înregistrat 3 apeluri diferite la numărul de urgență, la 10 și jumătate dimineața, potrivit Știrile ProTV. 

"Stai aici, stai! Stai, că vine poliția", a strigat cineva.

Crima a fost surprinsă de camerele de supraveghere FOTO Captură ProTV
Crima a fost surprinsă de camerele de supraveghere FOTO Captură ProTV

În ultimele momente s-a gândit la fiica lor

Vecinii spun că victima, cu ultimele puteri, i-ar fi strigat fetiței în vârstă de 11 ani să fugă din casă.

"Am auzit strigăte de ajutor, am intrat, am scos fetiţa afară... Femeia era înjunghiată", a spus un bărbat.

După ce fetiţa a fost scoasă de vecin din apartament, poliţiştii au încercat să intre, să-l imobilizeze pe agresor. Nu au reuşit pentru că bărbatul a aruncat spre ei cu diverse obiecte. Se tăiase deja de mai multe ori, pe braţe, dar şi pe abdomen, apoi s-a aruncat de la balcon.

Anchetatorii au aflat acum că între cei doi au existat în ultimele două luni certuri.

Individul i-ar fi reproșat profesoarei de germană că se implică prea mult în proiectele școlare și meditații, în contextul în care firma lui dăduse faliment și bărbatul nu mai avea de lucru.

Profesoara ucisă va fi înmormântată astăzi. 

"Societatea românească pune foarte multă presiune"

"Eu consider că presiunea din familia respectivă exista dinainte ca acest fapt să se întâmple. Faptul că victima este cadru didactic probabil a făcut ca lucrurile să fie și mai ascunse, și mai ținute în interior, pentru că din păcate societatea românească pune încă foarte multă presiune, rușine pe persoanele care trăiesc violență domestică. De cele mai multe ori femeia este în situația de – a făcut ea ceva, ceva nu este în regulă, putea să tacă, putea să plece, putea să evite conflictul –, practic nu ne gândim de fapt că într-un conflict sunt doi co-autori și că cel care generează conflictul este primul care are nevoie de ajutor", a spus psihologul Irina Gruia

Citește și: Femeie de 45 de ani, ucisă cu toporul de concubinul ei, în fața copilului

Despre cuplu se știau lucruri frumoase, fiind perceput drept o familie fără conflicte. Femeia era profesoară de limba germană la unul dintre liceele de prestigiu din municipiul Craiova, Liceul „Carol I”.

"Era un profesor implicat, un profesor dedicat, un profesor care era mereu alături de noi la şcoală sunt nişte clipe grele şi ne este foarte greu să ne revenim. Toţi suntem în stare de şoc", a declarat Luminița Popescu - director adjunct colegiul Naţional Carol I.

Val de violență domestică în România

Acesta este al 34-lea caz de femicid de la începutul acestui an. În primele șapte luni ale anului 2025, violența domestică a pus la grea încercare siguranța românilor: polițiștii au intervenit în peste 27.000 de cazuri, emițând 7.520 de ordine de protecție provizorii, dintre care doar 2.929 au fost transformate în ordine definitive de instanțe.

Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie sau a ordinului de protecţie provizoriu, au fost sesizate 3.644 de infracţiuni, dintre care 3.183 de infracţiuni pentru încălcarea ordinului de protecţie şi 461 de infracţiuni, pentru nerespectarea ordinului de protecţie provizoriu.

Marți, 19 august, fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu a transmis că Executivul a dat undă verde modificării Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, pentru a întări protecția victimelor și a crește pedepsele pentru agresori.

Potrivit acesteia, dacă un agresor a încălcat deja un ordin și o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate.

Alte modificări importante includ faptul că ordinele de protecție provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească, că victima va beneficia de asistență juridică obligatorie și la contestarea ordinului și că un nou ordin de protecție va putea fi cerut nu doar de victimă, ci și de procuror, autorități sau servicii sociale, cu acordul victimei.

violenta femei linie telefonica urgenta
Craiova

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
A crezut că este o glumă! Cât a putut să plătească o turistă pentru o cursă de 1,5 km cu taxiul, în Zagreb
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
A ieșit pe ușă și nu s-a mai întors niciodată. Drama trăită de familia unui băiat de 14 ani
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Țările europene din care oamenii vor să plece: Milioane de europeni își părăsesc casa pentru a fi chiriași printre străini
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
observatornews.ro
image
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine, imaginile momentului
playtech.ro
image
Lovitură grea pentru românii din diaspora! Pentru ce vrea ministra Oana Țoiu să îi taxeze
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
digisport.ro
image
Răfuiala amânată a României - Ce perspective are ”bolnavul Europei”
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
ANAF impune măsuri pentru românii care organizează nunți, botezuri și aniversări!
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Mame și fiice: aceste vedete au niște fete care le seamănă leit. Cine-i mai frumoasă?

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
O toamnă excelentă se anunţă pentru aceste trei zodii!