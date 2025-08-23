Mărturii cutremurătoare despre crima de la Craiova: cu ultimele puteri, profesoara i-a zis fiicei sale să iasă din apartament

Cu ultimele puteri, profesoara ucisă în Craiova i-a strigat fetiței de 11 ani să iasă din casă, înainte să fie ucisă cu sânge rece de cel cu care își împărțea viața. Vecinii sunt cei care au auzit scandalul și au sunat la 112, însă a fost prea târziu.

Momente surprinse de o cameră de supraveghere montată pe blocul vecin arată că vecinii aud strigătele de ajutor ale femeii și sună pe rând la 112. S-au înregistrat 3 apeluri diferite la numărul de urgență, la 10 și jumătate dimineața, potrivit Știrile ProTV.

"Stai aici, stai! Stai, că vine poliția", a strigat cineva.

În ultimele momente s-a gândit la fiica lor

Vecinii spun că victima, cu ultimele puteri, i-ar fi strigat fetiței în vârstă de 11 ani să fugă din casă.

"Am auzit strigăte de ajutor, am intrat, am scos fetiţa afară... Femeia era înjunghiată", a spus un bărbat.

După ce fetiţa a fost scoasă de vecin din apartament, poliţiştii au încercat să intre, să-l imobilizeze pe agresor. Nu au reuşit pentru că bărbatul a aruncat spre ei cu diverse obiecte. Se tăiase deja de mai multe ori, pe braţe, dar şi pe abdomen, apoi s-a aruncat de la balcon.

Anchetatorii au aflat acum că între cei doi au existat în ultimele două luni certuri.

Individul i-ar fi reproșat profesoarei de germană că se implică prea mult în proiectele școlare și meditații, în contextul în care firma lui dăduse faliment și bărbatul nu mai avea de lucru.

Profesoara ucisă va fi înmormântată astăzi.

"Societatea românească pune foarte multă presiune"

"Eu consider că presiunea din familia respectivă exista dinainte ca acest fapt să se întâmple. Faptul că victima este cadru didactic probabil a făcut ca lucrurile să fie și mai ascunse, și mai ținute în interior, pentru că din păcate societatea românească pune încă foarte multă presiune, rușine pe persoanele care trăiesc violență domestică. De cele mai multe ori femeia este în situația de – a făcut ea ceva, ceva nu este în regulă, putea să tacă, putea să plece, putea să evite conflictul –, practic nu ne gândim de fapt că într-un conflict sunt doi co-autori și că cel care generează conflictul este primul care are nevoie de ajutor", a spus psihologul Irina Gruia

Despre cuplu se știau lucruri frumoase, fiind perceput drept o familie fără conflicte. Femeia era profesoară de limba germană la unul dintre liceele de prestigiu din municipiul Craiova, Liceul „Carol I”.

"Era un profesor implicat, un profesor dedicat, un profesor care era mereu alături de noi la şcoală sunt nişte clipe grele şi ne este foarte greu să ne revenim. Toţi suntem în stare de şoc", a declarat Luminița Popescu - director adjunct colegiul Naţional Carol I.

Val de violență domestică în România

Acesta este al 34-lea caz de femicid de la începutul acestui an. În primele șapte luni ale anului 2025, violența domestică a pus la grea încercare siguranța românilor: polițiștii au intervenit în peste 27.000 de cazuri, emițând 7.520 de ordine de protecție provizorii, dintre care doar 2.929 au fost transformate în ordine definitive de instanțe.

Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie sau a ordinului de protecţie provizoriu, au fost sesizate 3.644 de infracţiuni, dintre care 3.183 de infracţiuni pentru încălcarea ordinului de protecţie şi 461 de infracţiuni, pentru nerespectarea ordinului de protecţie provizoriu.

Marți, 19 august, fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu a transmis că Executivul a dat undă verde modificării Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, pentru a întări protecția victimelor și a crește pedepsele pentru agresori.

Potrivit acesteia, dacă un agresor a încălcat deja un ordin și o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate.

Alte modificări importante includ faptul că ordinele de protecție provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească, că victima va beneficia de asistență juridică obligatorie și la contestarea ordinului și că un nou ordin de protecție va putea fi cerut nu doar de victimă, ci și de procuror, autorități sau servicii sociale, cu acordul victimei.