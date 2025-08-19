Pedepse mai dure pentru agresori. Guvernul a dat undă verde modificărilor legii privind combaterea violenței domestice

Guvernul a dat undă verde modificării Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, pentru a întări protecția victimelor și a crește pedepsele pentru agresori, a transmis marți fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu.

"Astăzi, am primit punctul de vedere favorabil al Guvernului la inițiativa mea și a colegilor mei liberali de modificare a Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice – un pas care arată că lupta împotriva violenței este o prioritate", a transmis Alina Gorghiu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului ministru, cea mai importantă modificare se referă la încălcarea ordinelor de protecție. Astfel, dacă un agresor a încălcat deja un ordin și o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate

"Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva și pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecințe", a mai transmis Alina Gorghiu.

Ea a precizat totodată că alte modificări importante includ faptul că ordinele de protecție provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească, că victima va beneficia de asistență juridică obligatorie și la contestarea ordinului și că un nou ordin de protecție va putea fi cerut nu doar de victimă, ci și de procuror, autorități sau servicii sociale, cu acordul victimei.

"Contextul arată cât de necesare sunt aceste schimbări: în primele 7 luni din 2025 au fost aproape 28.000 de intervenții ale poliției, peste 8.000 de ordine de protecție emise, iar mii de agresori au încălcat aceste măsuri. Cele mai multe cazuri rămân „loviri și alte violențe” și „amenințări”", a spus ea.

Potrivit acesteia, propunerile sunt în acord cu Raportul Avocatului Poporului și completează proiectul „România fără violență”, iar "împreună, aceste legi vor oferi victimelor o protecție reală și efectivă".

"Violența domestică nu mai poate fi tratată ca o problemă privată. Prin aceste modificări, mesajul este clar: victimele sunt protejate, agresorii vor răspunde mai dur pentru faptele lor", a conchis Alina Gorghiu.