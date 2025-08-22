search
Scene terifiante: o femeie în comă la spital, după ce a fost bătută cu bestialitate de soț. Agresorul s-a spânzurat

O femeie este în stare critică la spital, după ce a fost bătută cu bestialte de soț. Atacatorul s-a spânzurat. Anchetatorii au aflat că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare.

Poliția anchetează cazul FOTO: Arhivă, Adevărul
Poliția anchetează cazul FOTO: Arhivă, Adevărul

Scenele șocante au avut loc vineri 22 august, la ora 11.14. Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a fost sesizat, în urma unui apel la 112 despre faptul că, în localitatea Gheghie, județul Bihor, pe fondul unui conflict spontan, „o femeie a fost lovită de mai multe ori la nivelul corpului cu pumnii, picioarele, precum și cu un obiect contondent, de către soț, în timp ce se afla în locuința unor prieteni, mai în vârstă, pe care îi vizita în mod frecvent”.

Femeia locuiește în localitatea Topa de Criș, județul Bihor la o distanță de aproximativ 3 km de locul faptei. Ea venise în localitatea Gheghie, cu autoturismul și se afla în localitatea de domiciliu a agresorului, la aproximativ 500 de metri de domiciliul agresorului.

La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție și o grupă SAS, în zona unde se afla agresorul.  „Victima a fost transportată la spital, în stare de inconștiență, fiind intubată”, a tramsmis Poliția.

Autorul a fost găsit de polițiști, pe un câmp, spânzurat, la aproximativ 700 de m de locul faptei

„Polițiștii care l-au depistat i-au aplicat manevre de resuscitare, până la sosirea echipajelor medicale, iar ulterior, în urma continuării efectuării manevrelor de resuscitare de către personalul medical, a fost constatat decesul, la fața locului”, a transmis IPJ Bihor. 

Bărbatul avea ordin de protecție, fără monitorizare electronică

Din investigațiile efectuate, până la acest moment, s-a stabilit că față de autor a fost emis ordin de protecție, de către instanță, fără monitorizare electronică, (16 decembrie 2024), ordin care a expirat în data de 16.06.2025.

Victima nu a mai solicitat instanței prelungirea ordinului de protecție. Ulterior, instanța a dispus luarea măsurii controlului judiciar, cu monitorizare electronică, ca urmare a încălcării ordinului de protecție. De asemenea, instanța a dispus ca, în perioada 17 ianuarie 2025- 15 februarie 2025, să fie plasat în arest la domiciliu, pentru încălcarea ordinului de protecție.

Însă, în 29 ianuarie 2025, instanța a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu, cu cea a arestului preventiv, măsură activă până la data de 8 martie 2025, pentru o nouă încălcare a ordinului de protecție.

„La data de 26 martie 2025, instanța a înlocuit măsura arestării preventive, cu cea a controlului judiciar, activă până astăzi, fiind prelungită de instanță, la data de 21 iulie 2025.

Totodată, precizăm că, de fiecare dată când bărbatul a încălcat ordinul de protecție, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor”, a precizat Poliția. 

Potrivit polițiștilor, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Oradea

