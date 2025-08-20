search
Miercuri, 20 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Unul dintre frații acuzați de crimă la Padina, arestat preventiv pentru un denunț fals

0
0
Publicat:

Marin Laurențiu, unul dintre frații acuzați de crima de la Padina, a fost arestat preventiv după ce procurorii au descoperit că a fabricat un denunț pentru a beneficia de o reducere a pedepsei. 

Unul dintre autorii crimei de la Padina a fost arestat FOTO: Shutterstock
Unul dintre autorii crimei de la Padina a fost arestat FOTO: Shutterstock

Tribunalul Dâmbovița a decis miercuri arestarea preventivă a lui Marin Laurențiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce anchetatorii au stabilit că bărbatul a „fabricat” un denunț în scopul reducerii pedepsei. 

În februarie 2024, frații Laurențiu Marin, Louis-Justin Marin și George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestați preventiv sub acuzația că au ucis un om de afaceri în timpul unei petreceri la Padina. După trei luni, în mai 2024, Curtea de Apel Ploiești a decis ca frații să fie eliberați și plasați în arest la domiciliu.

După mai bine de un an de anchetă, cei trei frați au fost trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni, cea mai gravă fiind omorul.

Planul de reducere a pedepsei

Ulterior, Marin Laurențiu, cunoscut și sub numele de Solomon Fabian, a pus la cale un plan pentru a-și reduce pedeapsa, fiind ajutat de câțiva apropiați. Acesta a simulat vânzarea unui pistol și a depus un denunț fals.

S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecți să formuleze un denunț în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracțiune săvârșită anterior, o infracțiune de omor din 2024”, a declarat, în urmă cu o săptămână, șeful Serviciului Investigații Criminale București, comisarul Ionuț Burlacu, relatează Agerpres.

Anchetatorii au descoperit că denunțul era fals și l-au reținut pe Marin Laurențiu, cerând ulterior arestarea lui preventivă.

Cum a avut loc crima

Crima de la Padina a avut loc în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, când frații Laurențiu, Louis-Justin și George-Armando Marin, membri ai clanului „Fabian”, l-au înjunghiat pe un bărbat în timpul unei petreceri din stațiunea montană Padina.

Potrivit Poliției, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La petrecerea organizată la Hotel Belmont au fost prezenți cântăreții Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Evenimentul violent s-a produs într-o clădire anexă hotelului. După atac, cei trei agresori au fugit cu mașina, fiind prinși la scurt timp de polițiști.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”
mediafax.ro
image
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale
fanatik.ro
image
România rămâne campioana inflației în UE şi în luna iulie
libertatea.ro
image
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
digi24.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Ianis Hagi, la Rapid?
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
Primarul Mangaliei, prins iar de DNA pentru corupţie. Ar fi luat şpagă haine şi de 40.000 de euro
observatornews.ro
image
Mama lui Cătălin, adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubita lui, face dezvăluiri tulburătoare: 'Mă amenința!' 😲
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Klaus Iohannis, de nerecunoscut! După operaţia estetică din primăvară, a făcut o altă schimbare neaşteptată. Foto
playtech.ro
image
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat dezvăluirile FANATIK. Update
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
O influenceriță a fost împușcată mortal în mașina soțului său! Incredibil cum s-a produs întreaga tragedie
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ: Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o…
playtech.ro
image
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Tichete de 50 de lei pentru energie electrică. Casa de Pensii anunță cum se pot solicita online
mediaflux.ro
image
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare, hărțuiți și amenințați. Poliția a intervenit de urgență
actualitate.net
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Andra și Cătălin Măruță, amenințați în curtea vilei din Voluntari! Cum explică psihologii fixațiile periculoase ale admiratorilor asupra vedetelor
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
Katy Perry, Justin Trudeau foto Profimedia jpg
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat

OK! Magazine

image
Frumusețe naturală? Nici vorbă, pentru că Meghan nu arăta așa înainte și a declanșat o adevărată modă în chirurgia estetică

Click! Pentru femei

image
Katy Perry și Justin Trudeau își scriau mesaje non stop, după care s-a întâmplat inimaginabilul!

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!