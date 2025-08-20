Unul dintre frații acuzați de crimă la Padina, arestat preventiv pentru un denunț fals

Marin Laurențiu, unul dintre frații acuzați de crima de la Padina, a fost arestat preventiv după ce procurorii au descoperit că a fabricat un denunț pentru a beneficia de o reducere a pedepsei.

Tribunalul Dâmbovița a decis miercuri arestarea preventivă a lui Marin Laurențiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce anchetatorii au stabilit că bărbatul a „fabricat” un denunț în scopul reducerii pedepsei.

În februarie 2024, frații Laurențiu Marin, Louis-Justin Marin și George-Armando Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, au fost arestați preventiv sub acuzația că au ucis un om de afaceri în timpul unei petreceri la Padina. După trei luni, în mai 2024, Curtea de Apel Ploiești a decis ca frații să fie eliberați și plasați în arest la domiciliu.

După mai bine de un an de anchetă, cei trei frați au fost trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni, cea mai gravă fiind omorul.

Planul de reducere a pedepsei

Ulterior, Marin Laurențiu, cunoscut și sub numele de Solomon Fabian, a pus la cale un plan pentru a-și reduce pedeapsa, fiind ajutat de câțiva apropiați. Acesta a simulat vânzarea unui pistol și a depus un denunț fals.

„S-a stabilit că autorii, sub diverse forme de participare, au simulat vânzarea unei arme de foc, a unei arme letale cu scopul ca unul dintre suspecți să formuleze un denunț în fals pentru a beneficia de reducerea pedepsei pentru o altă infracțiune săvârșită anterior, o infracțiune de omor din 2024”, a declarat, în urmă cu o săptămână, șeful Serviciului Investigații Criminale București, comisarul Ionuț Burlacu, relatează Agerpres.

Anchetatorii au descoperit că denunțul era fals și l-au reținut pe Marin Laurențiu, cerând ulterior arestarea lui preventivă.

Cum a avut loc crima

Crima de la Padina a avut loc în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, când frații Laurențiu, Louis-Justin și George-Armando Marin, membri ai clanului „Fabian”, l-au înjunghiat pe un bărbat în timpul unei petreceri din stațiunea montană Padina.

Potrivit Poliției, incidentul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan. La petrecerea organizată la Hotel Belmont au fost prezenți cântăreții Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Evenimentul violent s-a produs într-o clădire anexă hotelului. După atac, cei trei agresori au fugit cu mașina, fiind prinși la scurt timp de polițiști.