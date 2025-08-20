Femeie de 45 de ani, ucisă cu toporul de concubinul ei, în fața copilului

O femeie din comuna Topraisar, județul Constanța, a fost ucisă, marți, de partenerul ei ei de viață.

Din cercetările făcute de polițiști din cadrul IPJ și de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a reieșit faptul că, marți, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 51 de ani și-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăeitor-înțepător.

„Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, a transmis Poliția Constanța, scrie Mediafax.

IPJ Constanța precizează că, până în prezent, la Postul de Poliție Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Presa locală scrie că bărbatul ar fi atacat-o pe femeie cu un topor, în locuința acestora, în fața copilului.