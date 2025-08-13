Val uriaș de violență domestică în țară. Datele Poliției Române arată amploarea fenomenului. Ce măsuri s-au luat

În primele șapte luni ale anului 2025, violența domestică continuă să pună la grea încercare siguranța românilor: polițiștii au intervenit în peste 27.000 de cazuri, emițând 7.520 de ordine de protecție provizorii, dintre care doar 2.929 au fost transformate în ordine definitive de instanțe.

În perioada ianuarie - iulie 2025, poliţiştii au intervenit la 27.676 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 15.388 în mediul urban şi 12.267 în mediul rural, anunță Poliția Română, citată de Agerpres.

Prevenirea şi combaterea violenţelor de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acţiune pentru Poliţia Română, ce presupune concentrarea eforturilor instituţionale, identificarea şi implementarea a noi mecanisme de lucru, astfel încât victima violenţei să fie protejată, iar agresorii să fie traşi la răspundere.

Numărul infracțiunilor penale în domeniul violenței domestice, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut

La nivel naţional, în primele 7 luni ale anului 2025, numărul faptelor penale înregistrate în domeniul violenţei domestice a scăzut cu 19% faţă de primele 7 luni ale anului 2024, de la 34.329 la 27.676 de fapte.

Au fost înregistrate scăderi, comparativ cu perioada similară din anul 2024, pentru lovire sau alte violenţe (de la 21.022 la 15.497 de fapte), ameninţare (de la 4.362 la 3.395 de fapte) şi nerespectarea ordinelor de protecţie provizorii (de la 475 la 461 de fapte).

Cele mai multe fapte la care au intervenit polițiștii au fost cele de lovire

Cea mai mare pondere în cadrul infracţiunilor o reprezintă "lovirea sau alte violenţe" - 26% (15.497 de fapte).

În aceeaşi perioadă, instanţele judecătoreşti au emis 8.194 de ordine de protecţie, 2.929 fiind provenite din ordine de protecţie provizorii.

Mii de suspecți nu au respectat ordinele de protecție instituire de poliție

Referitor la nerespectarea ordinului de protecţie sau a ordinului de protecţie provizoriu, au fost sesizate 3.644 de infracţiuni, dintre care 3.183 de infracţiuni pentru încălcarea ordinului de protecţie şi 461 de infracţiuni, pentru nerespectarea ordinului de protecţie provizoriu.

În primele 7 luni ale anului 2025, la nivel naţional, în cadrul celor 7.520 de ordine de protecţie provizorii emise de poliţişti, în 1.171 (15,6%) de situaţii, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere(situaţii în care victimele au fost de acord cu monitorizarea electronică a agresorilor). În 6.349 de situaţii, victimele au refuzat măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

În aceeaşi perioadă, la nivel naţional, în cadrul celor 8.194 de ordine de protecţie emise de instanţe, în 515 situaţii, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Utilizarea sistemelor electronice permite o creştere a gradului de asigurare a măsurilor de protecţie a drepturilor persoanelor protejate, dar nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare/supraveghere care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare.

Poliţiştii emit ordine de protecţie provizorii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, când constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.