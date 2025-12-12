Fotbaliștii de la Sparta Praga și circa 300 de suporteri cehi, blocați pe Aeroportul Craiova. Ceața densă a dus la anularea mai multor zboruri

Ceața densă de vineri dimineață, 12 decembrie, a dus la anularea mai multor zboruri de pe Aeroportul Craiova. Printre cei blocaţi pe aeroport se numără şi fotbaliştii de la Sparta Praga și suporterii lor veniţi pentru meciul cu Universitatea.

În cursul dimineţii de vineri, 12 decembrie, ceața densă de pe Aeroportul Internațional Craiova a determinat anularea mai multor zboruri programate, perturbând traficul aerian și creând disconfort pentru pasageri.

Printre cei afectați se află și fotbaliştii de la echipa Sparta Praga, care a jucat joi seară pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a cincea a Conference League, dar şi cei aproximativ 300 de suporteri sosiți special pentru a-i susține, potrivit Digi24.

Condițiile meteorologice actuale nu permit nici decolarea, nici aterizarea aeronavelor, iar fotbaliștii și fanii acestora sunt nevoiți să aștepte pe aeroport până la îmbunătățirea vizibilității.

Autoritățile aeroportuare monitorizează situația și recomandă pasagerilor să consulte informațiile actualizate privind cursele înainte de a se prezenta la aeroport.

Vă reamintim că şi în noiembrie, din cauza ceţii dense, Aeroportul din Craiova a fost nevoit să anuleze mai multe zboruri două zile la rând, o parte dintre avioanele care trebuiau să aterizeze fiind redirecţionate atunci către Sibiu, Cluj și București.