Ceața paralizează Aeroportul din Craiova: zborurile către Londra și Bari au fost anulate

Din cauza ceții dense, Aeroportul Internațional Craiova a anulat sâmbătă dimineață mai multe curse, inclusiv zborurile programate către Londra și Bari.

Vizibilitatea pe pistă a scăzut sub 100 de metri, sub limita minimă necesară pentru aterizare și decolare în condiții de siguranță.

Pentru a doua zi consecutiv, aeroportul craiovean este afectat de ceață. Vineri, opt curse au fost perturbate, unele aeronave fiind redirecționate către Sibiu, Cluj și București, potrivit Digi 24.

Companiile aeriene nu au oferit încă detalii privind reprogramarea zborurilor sau rambursarea biletelor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 15 noiembrie, avertizări nowcasting pentru sute de localități din județul Dolj, codul galben fiind valabil între orele 9:00 și 12:00, din cauza vizibilității reduse.