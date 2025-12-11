Vreme instabilă în România, cu ploi slabe și ceață densă. Trafic rutier afectat de vizibilitate redusă

Meteorologii anunță pentru joi, 11 decembrie, un cer variabil în regiunile montane și submontane. În restul țării, norii vor fi mai denși, iar local se va semnala ceață, posibil însoțită de burniță sau ploi slabe.

Potrivit ANM, noaptea, precipitațiile vor fi slabe în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe spații restrânse în Banat și Crișana. La altitudini mari în Carpații Orientali se vor semnala precipitații mixte.

„Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în a doua parte a nopții în zona Carpaților de Curbură. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 6 grade”, au transmis meteorologii.

În Capitală, cerul va fi predominant noros, cu ceață dimineața și noaptea, posibil asociată cu burniță. Vântul va fi slab, iar temperaturile vor oscila între 1-2 grade noaptea și aproximativ 9 grade pe timpul zilei.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Poliției Române avertizează că, la nivel național, circulația se desfășoară pe carosabil umed, iar vizibilitatea este redusă sub 200 de metri în județe precum Alba, Arad, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Iași, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, dar și în municipiul București. Pe alocuri, vizibilitatea poate scădea chiar sub 50 de metri.

Pe principalele artere rutiere — autostrăzile A1 București-Pitești, A0 Centura București, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A1 Sibiu-Deva, A7 Mizil-Buzău și A10 Sebeș-Turda — traficul se desfășoară fluent, însă șoferii trebuie să fie atenți la carosabilul umed și vizibilitatea redusă din cauza ceții.

Poliția Română recomandă conducătorilor auto „să se informeze înainte de a porni la drum, să adapteze viteza condițiilor de trafic și să asigure vizibilitatea prin curățarea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale”. De asemenea, se recomandă folosirea frânei de motor pentru reducerea vitezei în condiții de siguranță.