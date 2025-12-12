Trafic rutier afectat de vizibilitate redusă. Este ceață şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0

Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilitate scăzută la sub 200 de metri, iar în unele zone chiar sub 50 de metri, din cauza ceţii, anunţă Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, vineri dimineaţă, la nivelul ţării se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitaţii, în condiţii de ceaţă cu vizibilitate diminuată la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri.

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricţii de circulaţie pe autostrăzi sau pe drumurile naţionale, anunță News.

Şi pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, A0 (Centura Bucureşti), traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil parţial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri la sub 100 de metri.

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiţi să evite folosirea părţii carosabile pe timp de întuneric şi în condiţii de vizibilitate redusă.