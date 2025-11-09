Flăcări uriașe la etajul 4 al unui bloc ANL din Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Pompierii încă încearcă să stingă incendiul

Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiază la etajul 4 al unui bloc ANL din Craiova, zeci de locatari autoevacuându-se sau fiind evacuați preventiv, în timp ce pompierii au intervenit pentru a opri extinderea flăcărilor.

Sursa video: presa locală

Un incendiu de amploare a izbucnit în cursul după amiezii de duminică, 9 noiembrie, la un apartament situat la etajul patru al unui bloc ANL de pe Bulevardul Oltenia, în cartierul Craiovița din Craiova. Flăcările uriaşe, spun martorii, ameninţau să cuprindă şi acoperişul clădirii.

Potrivit ISU Dolj, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică și un echipaj SMURD. Pompierii au acționat prompt pentru a localiza focul și a împiedica propagarea acestuia. În paralel, echipele de intervenție au verificat apartamentele din clădire, pentru a se asigura că nu există persoane surprinse în interior.

Sursă: reţelele sociale

Înainte de sosirea salvatorilor, aproximativ 20 de locatari s-au autoevacuat, iar alte circa 20 de persoane au fost scoase preventiv din imobil de către pompieri, pentru a fi eliminate orice riscuri, notează presa locală.

„S-au autoevacuat aproximativ 20 de persoane, au fost verificate toate apartamentele , au fost evacuate 20 de persoane. Arde generalizat apartamentul cu posibilitati de propagare la acoperis. Din apartamentul incendiat au fost scoase doua animale catei la care colegi aplica manevre de resuscitare”, au transmis autorităţile.

În prezent, echipele ISU Dolj lucrează la stingerea ultimelor focare și la îndepărtarea efectelor incendiului şi urmează ca, în urma cercetărilor, să fie stabilită cauza care a dus la izbucnirea flăcărilor.

Sursă: reţelele sociale