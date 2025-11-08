Black Friday 2025 la Cupio: Reduceri spectaculoase de peste 90% la produsele de machiaj. Ce poți cumpăra cu doar 1 leu

Black Friday este momentul perfect să îți reînnoiești trusa de cosmetice și machiaj, mai ales înainte de sărbători, când vrem să arătăm impecabil sau să găsim cadouri inspirate de Moș Nicolae și Crăciun, fără să ne golim conturile. Nu e de mirare că produsele de beauty se află printre cele mai cumpărate în această perioadă.

Cupio, o platformă cunoscută pentru gama variată de cosmetice și produse de machiaj, se află printre retailerii cu cele mai atractive reduceri în weekendul de Black Friday 2025 (7-9 noiembrie). Deși s-au anunțat reduceri de până la 70%, noi am descoperit produse cu reduceri de până la 90%.

Așadar, dacă vrei să cumperi un fond de ten, iluminator, ruj, trusă de farduri sau gene magnetice, rămâi alături de noi. Am selectat cele mai bune oferte ca tu să nu pierzi timp căutând printre mii de produse. Fiecare produs are propria casetă, cu link direct către pagina oficială Cupio, pentru a vedea prețul redus și toate detaliile necesare. Achiziția nu te costă suplimentar și susține activitatea noastră editorială prin linkurile afiliate.

Cum am ales produsele Cupio pentru Black Friday 2025: criterii de selecție la reduceri de machiaj

Cupio are reduceri atractive la o gamă variată de produse de machiaj, inclusiv fonduri de ten, rujuri, truse de farduri și gene magnetice. Pentru a-ți ușura alegerea, am realizat un top al celor mai mari reduceri la make-up și am selectat din fiecare categorie – buze, ten și ochi – produsele cu cele mai mari reduceri.

Deși unele produse apar în mai multe nuanțe, am ales să includem doar o singură nuanță reprezentativă pentru fiecare produs, astfel încât să acoperim cât mai multe produse diferite și să nu repetăm aceeași ofertă de mai multe ori. Ulterior, ne-am concentrat atenția și pe alte produse cu reduceri mai mici, dar care merită să fie incluse pentru varietatea oferită și pentru că pot fi interesante pentru cititori.

Această metodă ne-a permis să prezentăm o selecție cât mai diversă și utilă de produse, fără să pierzi timp căutând între zeci de variante ale aceluiași articol.

Categoriile selectate:

Fond de ten și baze – pentru un ten impecabil și rezistent pe tot parcursul zilei.

Rujuri și gloss-uri – de la nuanțe clasice la culori statement, perfecte pentru sărbători.

Truse de farduri și iluminatoare – pentru look-uri de zi și de seară, ușor de combinat.

Gene magnetice și rimel – pentru priviri de efect fără efort.

Top 3 cele mai mari reduceri la produse Cupio de Black Friday

În această perioadă, Cupio oferă reduceri spectaculoase la o varietate de produse de beauty și accesorii. Am selectat cele mai mari trei discounturi, pentru a-ți arăta ce poți cumpăra cu mai puțin decât costă o cafea:

TOP 3 CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY CUPIO 1. Tatuaj corp – 1 leu (90% reducere) Tatuaje temporare trendy, perfecte pentru petreceri, festivaluri sau orice moment în care vrei să îți exprimi creativitatea. Ușor de aplicat: doar așează, umezește și așteaptă 30 de secunde. Se îndepărtează simplu cu ulei de bebeluși sau de măsline. Vezi prețul și alte detalii

TOP 3 CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY CUPIO 2. Casetă magnetică cu 3 poziții – 5,50 lei (91% reducere) Casetă practică și versatilă pentru fardurile tale de ochi! Creează-ți paleta de culori preferată și schimbă nuanțele oricând vrei, fără să cumperi mereu cutii noi. Ideală pentru 3 culori, ușor de transportat și de organizat. Vezi prețul și alte detalii

TOP 3 CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY CUPIO 3. Cutie cadou „You are the Best Gift” – 7,50 lei (81% reducere) Cutie elegantă roz, cu panglică satinată și închidere magnetică, ideală pentru cadouri speciale. Confecționată din material rezistent, protejează perfect cadourile fragile și poate fi folosită la transport sau prezentare. Dimensiuni: 15 x 15 x 15 cm Vezi prețul și alte detalii

Machiaj pentru ten Cupio: Cele mai mari reduceri de Black Friday la fonduri de ten și iluminatoare

Black Friday 2025 la Cupio aduce reduceri tentante la produsele de machiaj pentru ten. Am selectat pentru tine cele mai avantajoase oferte – bronzere, fonduri de ten și iluminatoare – perfecte pentru un look impecabil și radiant.

Mai jos găsești casetele cu produsele vedetă, cu principalele beneficii și caracteristici, ca să profiți rapid de reducerile de Black Friday și să alegi exact ce ți se potrivește.

CELE MAI MARI REDUCERI MACHIAJ TEN Bronzer pudră față Cupio Temptation – Pink – (71% reducere) Pentru iubitorii de machiaj care vor un look de la natural sun-kissed până la glam bronzed goddess, bronzerul include trei nuanțe și un blush roz complementar. Textura fină se aplică ușor și oferă un finish radiant, potrivit pentru orice subton al pielii. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI MACHIAJ TEN Fond de ten Ultimate HD cu acid hialuronic Cupio – Ivory (70% reducere) Pentru iubitorii de machiaj care vor un ten impecabil, natural și hidratat. Fondul de ten oferă efect de blur instant asupra imperfecțiunilor, finish luminos și rezistență la apă și transpirație, fără să încarce pielea. Îmbogățit cu acid hialuronic, menține elasticitatea și hidratarea tenului pe tot parcursul zilei. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI MACHIAJ TEN Iluminator lichid Skin Glow – Ray of Light (51% reducere) Pentru cei / cele care vor un look radiant și natural. Iluminatorul lichid se poate aplica pe față și corp, singur sau amestecat cu fondul de ten, oferind o strălucire subtilă, perlată, fără glitter sau senzație lipicioasă. Textura fină se uniformizează ușor și creează efectul de „strălucire din interior” în orice lumină. Vezi prețul și alte detalii

Rujuri și luciuri de buze Cupio: cele mai tentante reduceri de Black Friday

Ca și în restul cazurilor, toate produsele selectate în această secțiune au cea mai mare reducere din gama de machiaj pentru buze de la Cupio. Fie că vorbim despre rujuri mate, seruri lucioase sau glittere spectaculoase, fiecare articol a fost ales inclusiv pentru performanță, textură și efectul wow pe care îl oferă.

Mai jos găsești casetele cu produsele vedetă – cele mai tentante oferte din categoria lor – însoțite de o scurtă prezentare care te ajută să alegi rapid ceea ce ți se potrivește.

CELE MAI MARI REDUCERI MACHIAJ BUZE Ruj lichid mat MUAH Urban Vibe – Bad Girl – 71% reducere Pentru doamnele și domnișoarele care vor buze impecabile și colorate până la 12 ore. Rujul lichid mat oferă culoare vibrantă, finish elegant, rezistență la apă și transfer și textură ultra-lejeră care nu usucă buzele. Aplicare rapidă și confort maxim pe tot parcursul zilei. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI MACHIAJ BUZE Glitter buze Miss Diamond Lips – Lavende – 70% reducere Pentru cele care vor să iasă în evidență cu un machiaj strălucitor. Glitterul Miss Diamond Lips se aplică ușor, rezistă până la 6 ore și transformă buzele într-un accesoriu WOW, perfect pentru evenimente sau ocazii speciale. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI MACHIAJ BUZE Ser lucios pentru buze Cupio Dolce – Ciao, Amore! – 51% reducere Pentru femeile care vor buze hidratate, strălucitoare și vizibil mai pline. Serul cu ulei de cocos oferă hidratare intensă, reduce liniile fine și creează un efect glossy instant, transformând buzele într-o versiune mai radiantă și sănătoasă a lor. Vezi prețul și alte detalii

Machiaj ochi Cupio: Farduri, gene și sprâncene la reduceri de nerefuzat de Black Friday

Pregătește-te să îți pui privirea în valoare cu cele mai spectaculoase reduceri din gama de make-up pentru ochi! De la farduri intens pigmentate la geluri profesionale pentru sprâncene și gene false de efect, fiecare produs a fost selectat pentru a oferi performanță, calitate și un preț care te va tenta să-ți reînnoiești întreaga trusă de machiaj.

Indiferent dacă preferi un look natural, elegant sau unul intens, de seară, aici găsești toate produsele esențiale pentru un machiaj al ochilor complet — acum la cele mai mari reduceri Cupio!

Farduri de pleoape la reduceri tentante

Privirea este primul lucru pe care îl observă ceilalți — iar acum o poți evidenția cu stil, fără să cheltuiești o avere. Alege-ți produsele preferate din gama Cupio Make-up Ochi și bucură-te de reduceri de peste 70%, doar pentru o perioadă limitată!

Culori vibrante, texturi fine și nuanțe care se combină perfect pentru orice stil — fardurile Cupio sunt create pentru a rezista, a impresiona și a transforma machiajul tău într-o adevărată operă de artă.

CELE MAI MARI REDUCERI FARDURI DE PLEOAPE Pigment make-up Neon Blue – 72% reducere Pentru pasionatele de machiaj care adoră culorile vibrante. Pigmentul neon transformă instant orice look simplu într-unul intens și plin de energie. Se aplică ușor, cu pensula, peste o bază cremoasă, pentru un efect spectaculos și expresiv. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI FARDURI DE PLEOAPE Farduri Cupio The Cocktail Club – 70% reducere Culori vibrante, inspirație infinită și vibe de vară în fiecare aplicare! Paleta conține 9 nuanțe intens pigmentate, cu textură fină și mătăsoasă, ce se aplică uniform și rezistă ore întregi. De la roz flamingo la albastru ocean, creează look-uri de zi, de seară sau de festival cu o singură paletă — un adevărat cocktail de culoare și stil! Vezi prețul și alte detalii

Gene și sprâncene Cupio: Reduceri Black Friday la mascara și gel

Definește-ți privirea și pune-ți trăsăturile în valoare cu produse profesionale pentru gene și sprâncene, acum la reduceri irezistibile. Geluri waterproof, mascara cu efect de volum, produse pentru conturare și fixare — tot ce ai nevoie pentru un look expresiv, perfect conturat, indiferent de ocazie.

Descoperă cele mai mari reduceri la produse pentru gene și sprâncene:

CELE MAI MARI REDUCERI GENE ȘI SPRÂNCENE Gel de sprâncene Cupio Brow-Me! – Soft Brown (52% reducere) Descoperă perfecțiunea sprâncenelor cu Brow-Me! – gelul-cremă profesional cu rezistență waterproof până la 24h. Formula sa hybrid, cu textură lejeră și aplicare precisă, oferă definire perfectă și control total, de la un look natural până la sprâncene sculptate ca în salon. Ideal pentru femeile care vor sprâncene impecabile, fără retușuri! Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI GENE ȘI SPRÂNCENE Mascara pentru volum Cupio Exposed – 45% reducere Gene spectaculoase dintr-o singură aplicare! Mascara Exposed oferă volum intens și alungire vizibilă, fără efect de gene încărcate. Formula cu 6 uleiuri nutritive hrănește și fortifică firul, iar nuanța negru intens rezistă impecabil, fără transfer. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI GENE ȘI SPRÂNCENE Creion de ochi Waterproof Blue Sky – 45% reducere Conturează privirea cu un albastru intens care rezistă impecabil întreaga zi! Formula waterproof și rezistentă la transfer oferă o aplicare cremoasă, precisă și confortabilă, iar pigmentarea intensă asigură culoare bogată de la prima trecere. Perfect pentru linii fine sau efecte smokey. Vezi prețul și alte detalii

Gene false Cupio: Cele mai mari reduceri de Black Friday

Pentru doamnele și domnișoarele care vor un efect spectaculos fără efort, genele false Cupio sunt alegerea perfectă! Fie că îți dorești un look natural, de zi, sau unul dramatic de seară, acum le poți avea la cele mai avantajoase prețuri din an.

Vezi selecția Cupio cu cele mai mari reduceri la gene false:

CELE MAI MARI REDUCERI LA GENE FALSE Gene false CupioLash Party Queen – 71% reducere Transformă-ți privirea instant! Genele false CupioLash Party Collection, realizate 100% din păr natural sterilizat, oferă un efect spectaculos și elegant, dar cu o purtare ușoară și confortabilă. Se aplică rapid, pot fi refolosite și vin în cutiuță practică pentru depozitare. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI LA GENE FALSE Gene magnetice MUAH Baby Doll - Hottie – 71% reducere Creează o privire hipnotizantă în doar câteva minute! Genele magnetice Baby Doll se aplică ușor cu eyeliner magnetic, sunt fine, confortabile și reutilizabile, oferindu-ți un look spectaculos și natural de fiecare dată. Vezi prețul și alte detalii

Sfaturi rapide pentru Black Friday Cupio: cum să prinzi cele mai bune reduceri la produse de machiaj

Verifică stocul înainte de a cumpăra – produsele cu reduceri de 90% se epuizează rapid. Folosește filtrele de categorie și preț pentru a găsi rapid ce te interesează. Combină reducerile cu cupoanele sau punctele de fidelitate, dacă există.

Profită de reducerile Black Friday 2025 Cupio la produse de machiaj

Black Friday 2025 la Cupio este momentul perfect să profiți de reduceri spectaculoase la produse de machiaj și să-ți reînnoiești trusa fără să-ți golești portofelul. Astfel, vei avea mai mulți bani să te bucuri de sărbători, Crăciun sau Revelion, fie că planifici o petrecere, o ieșire specială sau un cadou surpriză pentru cei dragi.