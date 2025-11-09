Video Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”

O lituaniană din Ucraina a restaurat total o căsuță abandonată în sat. Femeia susține că renovarea a costat-o doar 1.000 de dolari.

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Egle Klevinskaite a menționat că locuiește în Ucraina din 2014, dar nu vorbește în detaliu despre viața sa. Blogul ei este dedicat restaurării caselor vechi din sat, arătând cum poți face reparații stilate și moderne cu bani puțini, scrie Focus.

„Casa bunicii mele a fost bine întreținută. Nu este atât de veche, datează din anii 70'. Am avut grijă să nu ajungă într-o stare proastă. Dar casa de lângă a mea este din anii 20', e foarte veche… Nu am experiență în restaurarea unor case atât de vechi”, spune femeia într-unul dintre videoclipurile sale.

Imaginile publicate arată schimbările la exterior și interiorul casei. La exterior, totul a rămas autentic, acoperiș din tablă, ferestre din lemn cu obloane și cărămizi vopsite în alb și verde.

Aceasta a depus cele mai mari eforturi pentru renovarea camerelor: a vopsit ușile și podeaua în gri închis, mobila în gri deschis și a adăugat textile: perdele, față de masă pentru o masă rotundă și un covor simplu din material natural.

În plus, proprietara a înlocuit ferestrele de pe verandă cu altele albe, din termopan. Majoritatea mobilei a fost înlocuită, redând un aspect modern.

Internauții sunt încântați de ceea ce văd și mulți recunosc că și-ar dori o astfel de casă la țară, unde să se relaxeze departe de agitația orașului. Totuși, autoarea blogului avertizează că totul nu este atât de simplu.