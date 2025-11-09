Panică într-un liceu din Torino. Un elev a îndreptat un pistol spre profesor în timpul orei. „A fost doar o glumă, arma era falsă”

Un elev de 15 ani a îndreptat un pistol spre profesorul său în timpul orei, luând prin surprindere întreaga clasă. Deși arma s-a dovedit a fi una de jucărie, băiatul susținând că a fost „doar o glumă”, momentele de teroare trăite de cei prezenţi au fost cât se poate de reale.

Momente de panică generală într-o sală de clasă a Institutului „Giuseppe Peano” din Torino, după ce un elev de 15 ani a îndreptat o armă de jucărie către profesorul său de matematică în timpul orei. Incidentul, petrecut într-un liceu din partea de nord a orașului, a durat doar câteva secunde, dar a provocat teamă și confuzie în rândul cadrelor didactice și al colegilor.

Potrivit presei italiene, adolescentul, aflat la banca sa, ar fi scos pe neaşteptate din rucsac o armă, care ulterior s-a dovedit a fi jucărie, și, cu brațul întins, fără să scoată niciun cuvânt, ar fi simulat gestul de armare, ca și cum ar fi pregătit o armă reală. Profesorul, convins că are în față o armă veritabilă, a încremenit, iar în clasă s-a lăsat o liniște totală. După câteva clipe, băiatul a coborât arma și s-a așezat la loc.

Șocat de cele întâmplate, profesorul nu a dorit să ofere declarații publice, însă a raportat incidentul conducerii instituției. Directorul a alertat imediat poliția, iar mai multe echipaje au ajuns la școală.

Elevul a fost identificat și însoţit acasă de polițiști, care au efectuat o percheziție pentru a verifica dacă mai există alte obiecte asemănătoare, dar şi pentru a obține informații despre mediul familial.

„A fost doar o glumă, arma era falsă”, le-ar fi spus băiatul polițiștilor.

Profesorii semnalează o escaladare a violenţei juvenile

Deși conducerea școlii nu a anunțat încă o sancțiune oficială, o suspendare pare inevitabilă. Institutul „Peano”, care are aproximativ 900 de elevi înscriși la liceul științific și la institutul tehnic, se confruntă de mai mult timp cu probleme de disciplină. Profesorii au semnalat frecvent un climat tensionat în sălile de clasă și comportamentul dificil al elevilor, mulţi dintre ei minori.

Zona în care este situată școala este una cunoscută pentru numeroase episoade de violență juvenilă, unde cadrele didactice au raportat cazuri repetate de hărțuire între elevi, cereri de bani, furturi de telefoane și abuzuri verbale, situații agravate de lipsa resurselor și a sprijinului psihologic adecvat.

Incidentul de la „Peano” vine la doar câteva zile după un episod similar petrecut într-o altă școală din aceeași zonă, unde un profesor a fost ținta unei „misiuni punitive”.

Pentru sindicatele din educație, inclusiv Cisl Scuola Torino și Canavese, astfel de evenimente sunt expresia unui fenomen tot mai accentual şi avertizează că profesorii sunt nevoiți adesea să joace roluri multiple, de psihologi, mediatori sau asistenți sociali, în condițiile în care agresivitatea elevilor este în creștere și resursele umane și financiare sunt insuficiente.