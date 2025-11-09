search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
Femeie carbonizată într-un incendiu izbucnit la o pensiune din Gura Humorului. Şapte persoane au fost evacuate, printre care şi un minor

Publicat:
Ultima actualizare:

Un incediu de proporţii a izbucnit, duminică dimineaţă, la o pensiune din Gura Humorului. Şapte persoane au fost evacuate în siguranţă, dar o femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor.

Pompierii au descoperit trupul femeii în pensiunea care ardea. FOTO: ISU Suceava
Pompierii au descoperit trupul femeii în pensiunea care ardea. FOTO: ISU Suceava

Un incendiu puternic a cuprins în cursul dimineţii de duminică, 9 noiembrie, o pensiune cu spaţiu de alimentaţie publică din Gura Humorului, în judeţul Suceava. În urma dezastrului, o femeie în vârstă de 72 de ani a fost descoperită fără viaţă, trupul acesteia fiind găsit carbonizat în interiorul clădirii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, incendiul s-a manifestat iniţial la nivelul mansardei, iar apelul de urgenţă a fost primit la 112 în jurul orei 5:00 dimineaţa.

La faţa locului au fost mai multe echipaje de pompieri din Gura Humorului, Suceava, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, sprijinite de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din Capu Câmpului şi Cornu Luncii. Operaţiunea de stingere s-a desfăşurat cu 8 autospeciale, alături de două ambulanţe SMURD şi un echipaj medical al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava.

Şapte persoane aflate în pensiune au fost evacuate la timp, între acestea fiind şi un copil şi, în acelaşi timp, salvatorii au declanşat o misiune de căutare pentru o persoană dată dispărută. Din nefericire, femeia, în vârstă de 72 de ani, a fost descoperită carbonizată în interiorul clădirii mistuite de flăcări.

După ore de luptă cu focul, pompierii au reuşit să limiteze extinderea incendiului, iar la această oră încearcă să lichideze flăcările. Primele evaluări indică o suprafaţă afectată de aproximativ 400 de metri pătraţi.

Cauza producerii focului nu a fost încă stabilită.

Suceava

