Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD

Fostul premier Adrian Năstase a publicat pe Facebook sâmbătă, 8 noiembrie, un articol despre Congresul PSD de vineri, la care a fost invitat și a participat. Acesta a distribuit articolul, publicat pe blogul său personal, unde a folosit un limbaj suburban în răspunsurile către urmăritorii săi care lansau atacuri.

Adrian Năstase la Congresul PSD de vineri, 7 noiembrie/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Adrian Năstase la Congresul PSD de vineri, 7 noiembrie/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Năstase a relatat că a participat la Congresul PSD cu bucurie, apreciind energia pozitivă și adaptarea partidului la noile provocări, subliniind importanța continuității PSD ca factor de echilibru social și coeziune națională, iar prezența sa a fost un gest de solidaritate și încredere în viitorul social-democrației românești.

„Am participat cu bucurie la Congresul PSD, un moment de reîntâlnire cu mulți colegi și prieteni dintr-o perioadă importantă a vieții mele politice. Mi-a făcut plăcere să văd că partidul își continuă drumul, adaptându-se noilor provocări, dar păstrând valorile care l-au definit încă de la început. Am simțit multă energie pozitivă. Interes mare din partea presei, desi unii reporteri s-au concentrat, «fără ură», mai curând, pe calitatea micilor oferiti delegaților veniți de pe drum…

Congresul PSD a oferit o imagine a unei formațiuni politice aflate într-un proces de adaptare la noile realități. Este important, in opinia mea, ca partidul să continue să-și asume rolul de principal vector al echilibrului social și al coeziunii naționale.

Prezența mea a fost, în același timp, un gest de solidaritate și de încredere în viitorul social-democrației românești”, a povestit pe blogul personal.

Internauții nu s-au arătat impresionați de postarea fostului premier, ba chiar au lansat critici fie la adresa acestuia, fie la adresa PSD.

Când o persoană l-a numit „țepar nenorocit” în comentarii, Adrian Năstase i-a răspuns tot în termeni jignitori: „I-am dat țeapă lu' mă-ta”. După ce o altă persoană i-a numit „borfași” pe social-democrați, fostul premier i-a răspuns, la fel, într-un mod suburban: „Borfaș e mă-ta!”.

Adrian Năstase a fost întrebat de „Adevărul” dacă consideră că această manieră de a răspunde este eficientă în a gestiona atacurile și criticile.  

 „Da, așa cred. Sunt persoane care nu-și asumă identitatea pentru un dialog si înjură din spatele «gardului». Uneori, trebuie să răspunzi pentru a nu se considera că ești timorat de violența verbală din social media”, a răspuns fostul premier PSD.

Adrian Năstase jignind internauții/FOTO: Captură foto Facebook
Adrian Năstase jignind internauții/FOTO: Captură foto Facebook
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
