Rybakina i-a întors spatele șefei WTA. A refuzat poza oficială, la scurt timp după ce a primit trofeul la Turneul Campioanelor. I-a înfuriat pe fani

După victoria clară împotriva Arynei Sabalenka la Turneul Campioanelor 2025, Elena Rybakina a refuzat să apară în fotografia oficială alături de Portia Archer, CEO-ul WTA.

În timp ce Sabalenka a acceptat să pozeze cu trofeul și cu reprezentanta WTA, Rybakina a rămas la distanță, evitând contactul vizibil și ignorând invitația de a se alătura ceremoniei foto. Imaginile oficiale arată cum Archer i-a făcut un semn să se apropie, însă campioana de la Riad a rămas impasibilă, trimițând un mesaj clar fără cuvinte.

Practic, momentul a scos în evidență tensiunea dintre Rybakina și conducerea WTA, atrăgând atenția întregii lumi a tenisului. Gestul Elenei Rybakina a stârnit imediat speculații legate de tensiunile dintre jucătoare și conducerea WTA, condusă de Portia Archer.

Presa internațională sugerează că nemulțumirile ar fi legate de suspendarea antrenorului ei, Stefano Vukov, decizie luată de WTA după presupuse comportamente nepotrivite ale croatului, în special față de Aryna Sabalenka.

Rybakina refused to take a pic next to the WTA CEO? 👀 pic.twitter.com/A92ps4LLYl — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) November 8, 2025

Fanii, împărțiți în două tabere

Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, împărțind fanii în două tabere: unii o laudă pe Rybakina pentru curajul de a protesta, în timp ce alții consideră gestul lipsit de respect.

Mai mult, câteva voci au sugerat că jucătoarea ar fi fost influențată de echipa ei, observându-se cum și-a aruncat o privire clară către staff imediat după ce a refuzat fotografia oficială.