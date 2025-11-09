Accident crâncen în centrul Iașului. O maşină s-a dat peste cap de câteva ori. În mod surprinzător, şoferul a scăpat doar cu răni uşoare

Un accident violent a avut loc duminică în centrul Iașului, pe bulevardul Independenței, unde un autoturism s-a răsturnat de mai multe ori după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Deși impactul a fost extrem de violent, el a reușit să iasă singur din mașină.

Un accident rutier spectaculos și extrem de periculos s-a produs duminică, 9 noiembrie, în zona centrală a Iașului, pe bulevardul Independenței, una dintre cele mai circulate artere din oraș. Incidentul a fost surprins parțial de camerele de supraveghere stradale, dar şi de cea a unui participat la trafic, iar imaginile arată violența impactului, care putea avea urmări tragice.

Din ce se poate vedea, șoferul circula pe prima bandă, venind dinspre zona „Bucegi” cu viteză. În momentul în care o maşină aflată în stânga sa semnalizează că vrea să schimbe banda, bărbatul pare să ezite şi trage uşor de volan, mişcare în urma căreia a pierdut controlul direcției, autoturismul intrând în derapaj. Impactul cu bordura de la trotuar este atât de puternic, încât maşina se rostogoleşte de câteva ori, înainte de a se opri în poziţie iniţială, adică pe roţi.

În mod miraculos, bărbatul aflat la volan a reușit să iasă singur din autoturismul grav avariat. Era conștient, se deplasa fără ajutor, dar urmează să fie examinat amănunțit de medici.