Explozie la un bloc din Râmnicu Sărat. Zeci de persoane s-au autoevacuat. Cauza probabilă: acumularea de gaze

Pompierii intervin duminică dimineață în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, potrivit ISU Buzău.

La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat.

Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat ]nainte de sosirea pompierilor

Din fericire, nu au fost înregistrate victime ]n urma exploziei, fiind constatate doar pagube materiale, uşa apartamentului unde s-a produs explozia fiind dislocată.

Echipaje ale Distribuitorului de gaze şi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău s-au aflat la faţa locului pentru luarea măsurilor specifice. Locatarii blocului au oprit alimentarea cu gaze până la sosirea echipelor specializate, precizează ISU.

Amintim că o explozie urmată de incendiu a avut loc sâmbătă într-o garsonieră de la parterul unui imobil din Timișoara. O persoană a fost grav rănită, suferind arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.