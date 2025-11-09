search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Șeful BBC și-a prezentat demisia după critici legate de editarea unui discurs al lui Trump

Publicat:
Ultima actualizare:

Directorul general al postului britanic BBC, Tim Davie, a demisionat duminică, în urma criticilor privind modul în care postul public britanic a editat un discurs al președintelui american Donald Trump.

BBC/FOTO: Facebook
BBC/FOTO: Facebook

Și-a prezentat demisia din cadrul BBC și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, scrie NBC News.

Postul public de televiziune din Marea Britanie a fost criticat pentru modul în care a editat un discurs rostit de Trump pe 6 ianuarie 2021, înainte ca protestatarii să atace Capitoliul din Washington.

Criticii au afirmat că montajul difuzat într-un documentar BBC a fost înșelător, deoarece a omis o parte din discurs în care Trump le spunea susținătorilor să protesteze pașnic.

Într-o scrisoare adresată angajaților, Tim Davie a precizat că decizia de a pleca după cinci ani „îi aparține în totalitate”. El a adăugat că lucrează împreună cu Consiliul BBC pentru a asigura „o tranziție ordonată către un succesor în următoarele luni”.

Deborah Turness a declarat că scandalul legat de documentarul despre Trump „a ajuns într-un punct în care provoacă daune BBC, o instituție pe care o iubesc”. „În calitate de director executiv al BBC News and Current Affairs, responsabilitatea finală îmi revine mie”, a spus aceasta.

„O zi tristă pentru BBC”

Președintele consiliului de administrație al BBC, Samir Shah, și-a exprimat sincera recunoștință atât față de Tim Davie, cât și de Deborah Turness pentru „serviciile și angajamentul lor neclintit față de BBC”.

„Este o zi tristă pentru BBC”, a spus acesta.

El spune că înțelege „presiunea continuă la care este supus, atât personal, cât și profesional, care l-a determinat să ia această decizie astăzi”.

„Întregul Consiliu respectă decizia și motivele care au stat la baza acesteia.”

Shah adaugă că Davie este o persoană „devotată și inspirațională” care „a realizat multe”.

Acuzații de bias

Potrivit BBC, demisiile celor doi au survenit după ce un ziar a sugerat că un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin modul în care a fost editat un discurs al președintelui SUA, Donald Trump.

The Telegraph a publicat detalii, externe, dintr-un memo intern scurs de la BBC, care sugerează că publicația a editat două părți ale discursului lui Trump împreună, astfel încât să pară că încurajează în mod explicit revoltele de la Capitol Hill din ianuarie 2021.

Memo-ul scurs provenea de la Michael Prescott, fost consilier independent extern al comitetului de standarde editoriale al postului. El a părăsit funcția în iunie.

Prescott și-a exprimat îngrijorarea cu privire la documentarul Trump: „A Second Chance?”, difuzat anul trecut și realizat pentru BBC de compania independentă de producție October Films Ltd, care a fost, de asemenea, contactată pentru comentarii.

Citește și: Corespondent BBC, delir antisemit pe rețelele de socializare: „Vom arde evreii așa cum a făcut Hitler, dar de data aceasta nu va mai rămâne niciunul”

Duminică, secretarul pentru Cultură, Lisa Nandy, a declarat că problema Panorama este „foarte serioasă”, dar că au existat o serie de „acuzații foarte serioase” la adresa postului, „cea mai gravă fiind că există un bias sistemic în modul în care BBC raportează probleme dificile”.

Cine este Tim Davie

Tim Davie a devenit director general al BBC în septembrie 2020. El a fost cea de-a 17-a persoană însărcinată cu supravegherea serviciilor BBC în calitate de lider editorial, operațional și creativ.

Tim Davie/FOTO: Wikipedia
Tim Davie/FOTO: Wikipedia

Nu era o figură nouă în cadrul BBC; înainte de a deveni director general, Davie a fost timp de șapte ani director executiv al BBC Studios.

El a supervizat fuziunea dintre BBC Worldwide, compania de distribuție, și divizia de producție a corporației.

De asemenea, a fost director general interimar al BBC între noiembrie 2012 și aprilie 2013. Se retrage după 20 de ani în cadrul corporației. Înainte de a se alătura BBC, Davie a lucrat pentru organizații precum Procter & Gamble și PepsiCo.

În 2018, a fost numit „Comandor al Ordinului Imperiului Britanic” pentru serviciile aduse comerțului internațional.

Cine este Deborah Turness

Deborah Turness este CEO-ul BBC News din 2022, coordonând programele BBC News și Current Affairs. În această funcție, a avut responsabilitatea unei echipe de aproximativ 6.000 de persoane, transmițând știri pentru aproape jumătate de miliard de oameni în peste 40 de limbi.

Deborah Turness/FOTO: X @deborahturness
Deborah Turness/FOTO: X @deborahturness

Anterior, a fost CEO la ITN, conducând strategia de creștere a organizației după pandemia de Covid-19.

Înainte de BBC și ITN, a fost președintă la NBC News între 2013 și 2017, apoi președintă a NBC News International.

De asemenea, a fost editor la ITV News, fiind prima femeie în această funcție și cea mai tânără persoană care a ocupat postul de editor al ITV News.

SUA

