Video „Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute de un celebru mecanic auto

Un mecanic auto celebru pe Youtube a dezvăluit care este „cel mai prost SUV” de pe șosele, recomandând potențialilor cumpărători să stea departe de acesta.

Scotty Kilmer, un mecanic auto american cu peste șase milioane de abonați, a spus că șoferii ar trebui să evite Jeep Compass, model despre care mulți au raportat probleme serioase, scrie Express.

Potrivit lui Scotty, Compass este „submotorizat” și „incomod”, iar mulți proprietari s-au confruntat cu mari probleme pe partea „electrică”. De asemenea, proprietarii de Compass au confirmat comentariile lui Scotty pe rețelele sociale, dezvăluind dificultățile întâmpinate cu acest model.

Mecanicul a făcut declarațiile pe canalul său de YouTube, unde oferă sfaturi aproape zilnic pentru proprietarii de mașini pe benzină, diesel sau electrice.

Scotty a spus: „Astăzi o să vorbim despre cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi second-hand, Jeep Compass. Cred că nu știau în ce direcție merg când au făcut Compass.”

„Sunt submotorizate, scaunele nu sunt confortabile, fac tot felul de zgomote. Sunt cunoscute și pentru problemele electrice. Am avut clienți care mergeau pe drum și mașina se oprea brusc. Așa că, dacă vrei un SUV second-hand și cauți recomandări, nu cumpăra Compass.”

Compass este un SUV crossover compact care a debutat în 2007 și a primit de atunci mai multe actualizări.

Un utilizator YouTube, @gohappypanda1, a spus: „Am testat un Compass. Pe lângă faptul că era mic pe interior, motorul s-a oprit în mijlocul intersecției! Am încercat să pornesc mașina de mai multe ori, dar nimic! Nici măcar vânzătorul, care stătea lângă mine, nu știa ce să facă.”

@tinatepe2078 a adăugat: „Da, am făcut greșeala o dată... Jeep Compass... NICIODATĂ DIN NOU!”

@Gabrielle-z3b a remarcat: „Compass-ul meu a mers foarte bine până la 35.000 de mile (56.327 km). Acum e «kaput» și nu mai pornește.”

Ultimul Jeep Compass de a treia generație a fost prezentat la începutul acestui an, modelul fiind disponibil și în variante mid-hybrid. Totuși, unii șoferi nu au fost convinși, afirmând că modelele lor Compass nu au avut probleme similare.

@robanderson5921 a spus: „Am un Jeep Compass din 2013 și aproape că nu a avut nicio reparație.”

@damnkids9999 a adăugat: „Ei bine, îl am de aproape 2 ani și, deși nu parcurg nici măcar 5000 de mile (aprox. 8.000 km) pe an, nu am avut niciun fel de problemă.”