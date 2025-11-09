CTP face o scută istorie a antisemitismului în România. PRM, AUR sau SOS „au rădăcini românești adânci”

Cristian Tudor Popescu readuce în atenție rădăcinile antisemitismului românesc și avertizează, prin citate istorice sugestive, asupra pericolului reactivării discursurilor de ură, chiar de Ziua Internațională de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului.

Ziua Internațională de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului, marcată anual pe 9 noiembrie, readuce în atenție „Noaptea de Cristal” din 1938, moment care a anunțat tragedia Holocaustului.

Cu acest prilej, gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, un mesaj amplu, intitulat „Oul de șarpe”, în care atrage atenția asupra istoriei antisemitismului în spațiul românesc și a modului în care acesta a fost confundat, vreme de generații, cu patriotismul.

„Astăzi este Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului. Într-o asemenea zi merită să folosim «memoria ca formă de justiție», cum spunea Ana Blandiana”, scrie CTP, care continuă cu o serie de citate documentate din figuri centrale ale culturii și politicii românești – de la Ion Brătianu și Vasile Conta până la Ioan Slavici, Octavian Goga sau Mihai Eminescu.

Pasajele selectate, dintre care unele incredibil de dure, ilustrează nivelul profund al prejudecăților antisemite care au circulat în spațiul public românesc între secolul al XIX-lea și perioada interbelică.

* ION BRĂTIANU: „Evreii sunt o plagă socială, deoarece prin numărul lor mare ne amenință, cum știe toată lumea, națiunea”.

* B.P. HASDEU: „Se numără trei trăsături hidoase ale evreilor: tendința de a câștiga fără muncă, absența oricărui simț al demnității și ura față de toate popoarele”.

* VASILE CONTA, reacționând la Tratatul de la Berlin, 1878, care impunea acordarea de cetățenie evreilor și drepturi egale cu românii: „Dacă nu luptăm împotriva evreilor, vom pieri ca națiune”.

* VASILE ALECSANDRI: „Cine sunt invadatorii, de unde vin, ce vor? Sunt inși activi, inteligenți, neobosiți în îndeplinirea țelurilor lor. Sunt aderenții celui mai grosolan fanatism religios, cei mai exclusiviști dintre locuitorii Pământului, cei mai inasimilabili de către alte popoare. Țara lor e Talmudul, puterea lor e fără limite pentru că se bazează pe sprijinul altor două forțe: francmasoneria și aurul”.

* IOAN SLAVICI: „Evreii sunt o boală. Ei resping orice altă religie. Dumnezeul lor respinge alți Dumnezei. Soluția ar fi expulzarea lor din România. Dar, n-o să-i primească nimeni. Așa că, soluția care ne rămâne, e, ca la un semn, să închidem toate granițele, să-i sugrumăm și să-i aruncăm în Dunăre până la unul, ca să li se stârpească de tot sămânța”.

* OCTAVIAN GOGA: „Există o stare de război între români și evrei. Și urmează o furtună purificatoare, prin care tinerii români vor salva țara de paraziții, de secrețiile impure venite din Galiția care amenință existența statului român”.

* ALEXANDRU D. XENOPOL: „Numai evreii care se botează sunt potriviți spre a primi cetățenia. Cei care nu se convertesc la creștinism să fie eliminați fizic din țară”.

* MIHAIL KOGĂLNICEANU a pus în aplicare un plan sistematic de eliminare a evreilor din satele românești și când i s-au făcut reproșuri de către cancelariile europene, a replicat: „Astea sunt trebile interne ale României”.

* NICOLAE IORGA: „Evreii de pretutindeni, întreaga jidovime, acționează împotriva României. A da drepturi evreilor înseamnă că România nu va mai fi România. Evreii sioniști ne urăsc și nu ne iartă niciodată că suntem unde suntem și nu ne ducem noi la Sion, pentru a-i lăsa pe d-lor aici”.

* MIHAI EMINESCU: „Ne e silă de cestiunea israelită, întrucât consistă din exigențe jidovești și ne rezervasem ca măcar să nu vorbim de ea decât atunci când țara noastră ar fi ținta unui atac, fie dinăuntru, fie din afară. A solicita intervenirea diplomatică sau înarmată a străinilor contra țării în care trăiești este un act de înaltă trădare comis împotriva acelei țări. Alianța solicită pe toate căile această intervenire. Mii de evrei din țară fac parte din Alianță. Deci mii de evrei din țară sînt trădători. În Rusia i-ar aștepta Siberia. În Franța, deportarea, în alte locuri, închisoarea; la noi însă se bucură de deplină libertate, ne înjură presa evreiască cum poftesc”.

În acest contexz, el spune că formațiuni precum fostul PRM, condus de Vadim Tudor, sau actualele formaţiuni „suveraniste” AUR sau SOS nu reprezintă simple reacții recente la nemulțumiri politice, ci „au rădăcini românești adânci”, într-o tradiție a intoleranței care s-a dezvoltat în paralel cu modernizarea statului român. CTP folosește metafora „oului de șarpe” pentru a descrie ascensiunea fascismului, afirmând că și în România „conturul reptilei” s-a putut vedea în modul în care ura față de străini a fost confundată cu patriotismul.

„Conturul reptilei prin pielea străvezie a oului de șarpe a fost folosită de Ingmar Bergman ca imagine a fascismului ce va să vină. Tot așa se vede gestația și nașterea României și României Mari. Antisemitismul, ura față de străini sunt confundate cu patriotismul de prin 1848 până în 1918 și după aceea”. Majoritatea covârșitoare a personalităților cultural-politice românești din acea perioadă și din interbelic („Dacă aș fi evreu acum, m-aș sinucide” – Emil Cioran, 1939) sunt antisemite, rasiste, xenofobe. PRM, AUR, SOS nu sunt doar reacții ale electoratului la tembelismul corupt al coalițiilor de guvernare de-a lungul anilor, au rădăcini românești adânci”, încheie jurnalistul.