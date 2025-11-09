Rușine în Bănie: Craiova cedează pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, 1-2, în runda #16 din Superliga

Universitatea Craiova a început meciul cu mult entuziasm, dominând clar primele minute sub nocturna din Bănie. Echipa lui Mirel Rădoi a avut inițiativa, a ținut mingea și a împins jocul spre poarta arădenilor.

Prima mare ocazie a venit devreme, în minutul 3, când Assad Al Hamlawi a trimis cu capul puțin pe lângă poartă. Craiovenii au continuat să atace prin Cicâldău și Florin Ștefan, dar apărarea oaspeților a fost bine organizată.

Deși Universitatea Craiova părea stăpână pe joc, UTA Arad a deschis scorul la prima ocazie mai serioasă. În minutul 24, Luca Mihai a șutat superb din afara careului, iar mingea s-a oprit direct în plasă.

Oltenii nu au renunțat și au reușit să egaleze după doar 12 minute. Romanchuk a înscris cu o lovitură de cap, după un corner perfect trimis de David Matei.

Craiova, fără șansă în repriza a doua. Final imprevizibil

După revenirea de la vestiare, Craiova a continuat să atace, însă ocaziile s-au risipit una câte una. Carlos Mora și Screciu au fost aproape de gol, însă portarul arădean Gorcea a fost de neînvins.

În minutul 72, Cicâldău a văzut primul cartonaș galben după un fault dur, iar șapte minute mai târziu a fost eliminat pentru o altă intervenție imprudentă asupra aceluiași jucător, Hrezdac.

Înainte ca oltenii să rămână în zece oameni, Valentin Costache profitase deja de o pasă inspirată de la Alin Roman și înscrisese cu un șut precis din marginea careului.

UTA Arad a plecat din Bănie cu toate punctele, confirmând forma excelentă din ultimele etape. De partea cealaltă, Universitatea Craiova continuă perioada neagră și pierde tot mai mult teren în lupta pentru play-off.