Video Șase oameni au murit într-un incendiu izbucnit la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei

Un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei a ucis șase persoane, potrivit unui bilanț oficial. O altă persoană este rănită.

Incendiul de la depozitul de parfumuri din provincia Kocaelia izbucnit în jurul orei 9 (ora locală), iar presa din regiune a relatat că focul a fost precedat de mai multe explozii, potrivit AP.

Flăcările, stinse după o oră

Echipajele de pompieri și cele medicale au fost trimise imediat la fața locului, iar incendiul a fost lichidat în decurs de o oră.

În declarațiile sale pentru presă, guvernatorul provinciei, Ilhami Aktas, a spus că șase persoane au murit și una a fost rănită și primește îngrijiri medicale.

Potrivit acestuia, cauza incendiului nu este încă cunoscută, fiind în curs de investigare.

Amintim că, în august, un incendiu de proporții, izbucnit într-un depozit din portul Hamburg, a provocat explozii în lanț ale unor butelii cu gaz, rănind zece persoane. Lupta pompierilor cu flăcările a durat peste 40 de ore.

În luna mai a acestui an, aproape 80.000 de persoane au fost sfătuite să se izoleze în locuinţe, cu uşile şi ferestrele închise, după un incediu izbucnit într-un hangar cu produse chimice într-o zonă industrială de lângă Sevilla, în sudul Spaniei.