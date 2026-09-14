Și-a drogat și agresat sexual soția timp de peste 20 de ani. Britanicul a recunoscut 60 de infracțiuni

Un bărbat din Marea Britanie și-a recunoscut 60 de infracțiuni comise împotriva soției sale, după ce ar fi drogat-o și agresat-o sexual în mod repetat timp de mai bine de două decenii. Faptele pentru care a pledat vinovat au început în 2004.

Un bărbat și-a drogat și violat soția timp de 20 de ani. Foto: EPA-EFE

Bărbatul, în vârstă de peste 60 de ani și originar din Stockport, Greater Manchester, nu poate fi identificat public pentru a proteja dreptul soției sale la anonimat. El a apărut în fața Tribunalului Penal din Manchester, unde și-a recunoscut inclusiv mai multe acuzații de viol, agresiune prin penetrare și administrarea unor substanțe cu intenția de a facilita comiterea unor infracțiuni, notează BBC.

Soția sa a urmărit audierile din sala de judecată, alături de membri ai familiei. În timpul procedurilor, bărbatul a devenit vizibil emoționat în timp ce răspundea „vinovat” la zecile de acuzații formulate împotriva sa. La un moment dat, judecătorul i-a cerut să se așeze în boxa acuzaților.

Potrivit acuzațiilor pentru care bărbatul a pledat vinovat, acesta și-ar fi agresat soția în mod repetat pe parcursul unei perioade care începe în 2004. Cei doi erau căsătoriți de mai multe decenii.

Bărbatul urmează să își primească sentința la finalul procesului. Instanța va stabili pedeapsa pentru toate faptele pe care le-a recunoscut.

Cazul este însă mult mai amplu. Alte 12 persoane sunt acuzate de infracțiuni sexuale grave împotriva aceleiași femei, faptele imputate acestora fiind cuprinse între septembrie 2018 și noiembrie 2025. Cei 12 bărbați neagă acuzațiile.

Un al 13-lea bărbat a recunoscut anterior comiterea unor infracțiuni sexuale împotriva femeii.

Cei 12 inculpați care contestă acuzațiile sunt Philip Wild, în vârstă de 58 de ani, Sean Peers, 38 de ani, Jordan Wallace, 31 de ani, Alan Keelan, 42 de ani, Jonathan Kirk, 43 de ani, Robert Stewart, 70 de ani, Mohammed Sabir, 28 de ani, Graham Brougham, 74 de ani, Richard Townsend, 37 de ani, Karl Lindsay, 55 de ani, Daniel Rayner, 42 de ani, și David Graves, 59 de ani.

Procesul este programat să continue în următoarele săptămâni la Tribunalul Penal din Manchester.