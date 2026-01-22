Tânăr din Dolj, reţinut după mai multe episoade de exhibiționism. Timp de două luni a supravegheat casele a trei femei

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce a supravegheat casele a trei femei din Craiova, în lunile decembrie şi ianuarie, şi a făcut acte de exhibiţionism în faţa locuinţelor acestora.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au declarat, joi, că un bărbat de 25 de ani din comuna Calopăr este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri în formă continuată.

”În fapt, în cursul zilei de 20 ianuarie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi prin plângeri de către trei femei, cu vârste cuprinse între 28 şi 33 de ani, toate din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în perioada decembrie 2025-ianuarie 2026, în mod repetat, o persoană de sex masculin le-ar fi supravegheat locuinţele fără motiv şi ar fi săvârşit acte specifice de exhibiţionism”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au reuşit identificarea suspectului, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore şi urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unei măsuri preventive.