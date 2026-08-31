Trenurile revin pe ruta Lugoj – Timișoara Est. 54 de kilometri de cale ferată modernizată, redeschiși după trei luni de lucrări

Circulația feroviară pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est a fost redeschisă luni, 31 august 2026, la ora 16:50, după finalizarea lucrărilor prevăzute în etapa de modernizare a infrastructurii feroviare.

Lotul 2 Lugoj – Timișoara Est, redeschis circulației feroviare pe infrastructura modernizată Foto: CFR INFRASTRUCTURA FACEBOOK

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A., circulația pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, aferent Lotului 2 al proiectului „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, a fost suspendată în perioada 2 iunie – 31 august 2026.

În această perioadă au fost executate lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare.

Odată cu redeschiderea circulației sunt puse în exploatare aproximativ 51 de kilometri de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat, precum și aproximativ 3 kilometri de fir pe varianta veche, în zona kilometrului 524+013.

Pentru asigurarea continuității circulației sunt utilizați și aproximativ 3 kilometri aferenți Lotului 3, între capetele X și Y ale stației CF Timișoara Est.

Contract de 1,916 miliarde de lei

Tronsonul Lugoj – Timișoara Est are o lungime de aproximativ 54 de kilometri. Contractul de proiectare și execuție pentru Lotul 2 a fost semnat pentru modernizarea și dublarea infrastructurii feroviare.

Valoarea contractului este de 1,916 miliarde de lei, fără TVA.

La finalizarea lucrărilor, infrastructura modernizată va permite circulația trenurilor de călători cu viteze de până la 160 km/h și a trenurilor de marfă cu viteze de până la 120 km/h.

Ce lucrări sunt prevăzute

Proiectul de modernizare include lucrări la infrastructura și suprastructura căii ferate, precum și la instalațiile și construcțiile aferente.

Printre lucrările prevăzute se numără:

modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate;

electrificarea și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie;

modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații;

implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS;

modernizarea podurilor și podețelor;

modernizarea stațiilor, haltelor și peroanelor;

modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată și a instalațiilor de siguranță aferente;

realizarea lucrărilor necesare pentru creșterea vitezei de circulație până la 160 km/h pentru trenurile de călători, acolo unde condițiile tehnice permit;

realizarea lucrărilor conexe la drumuri tehnologice, pasaje și instalațiile aferente.

Lucrările continuă după redeschiderea tronsonului

Odată cu redeschiderea circulației, o parte semnificativă a infrastructurii modernizate în cadrul Lotului 2 Lugoj – Timișoara Est este pusă în exploatare.

Lucrările necesare pentru finalizarea integrală a proiectului continuă.

Lotul 2 face parte din proiectul de modernizare a liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, care vizează creșterea vitezei și a capacității de circulație, îmbunătățirea siguranței și asigurarea interoperabilității cu rețeaua feroviară europeană.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. continuă lucrările prevăzute în proiect, cu respectarea cerințelor tehnice și de siguranță aplicabile infrastructurii feroviare.