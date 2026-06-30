Investiție de 300 de milioane de euro: cum va arăta traseul Trenului Metropolitan cu 13 stații și 17 parcări Park & Ride

Proiectul Trenului Metropolitan București-Ilfov, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport din zona Capitalei, a intrat într-o nouă etapă. Primăria Municipiului București a anunțat că Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Gara de Nord - Chitila - Crivina a fost finalizat și a obținut toate avizele necesare pentru continuarea proiectului.

Potrivit municipalității, documentația a fost elaborată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) și a primit avizele Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și avizul de mediu și avizul JASPERS.

Urmează aprobările locale și cererile de finanțare europeană

În perioada următoare, studiul de fezabilitate va trebui aprobat prin hotărâri ale consiliilor locale din toate localitățile traversate de viitorul traseu, precum și în Adunarea Generală a TPBI.

După finalizarea acestor etape, vor fi depuse cererile de finanțare din fonduri europene. Potrivit PMB, Compania Națională CFR SA va solicita finanțare pentru modernizarea infrastructurii feroviare, iar TPBI va aplica pentru achiziția trenurilor electrice și realizarea investițiilor conexe, inclusiv pasaje, parcări și stații noi.

Traseul va avea 13 stații, dintre care două vor fi construite de la zero

Proiectul prevede introducerea serviciului de Tren Metropolitan pe un traseu cu 13 stații:

Gara de Nord;

Gara Basarab;

Carpați;

Pajura;

Depou Triaj;

Chitila;

Chitila 2 (stație nouă);

Buciumeni (stație nouă);

Buftea;

Dârza;

Periș;

Scroviștea;

Crivina.

Noile puncte de oprire de la Chitila 2 și Buciumeni vor fi construite integral de la zero.

Parcări, pasaje și noduri intermodale

Pe lângă modernizarea infrastructurii feroviare, proiectul include dezvoltarea unor facilități destinate integrării transportului public și reducerii traficului rutier.

Astfel, sunt prevăzute:

17 parcări Park & Ride în opt stații;

12 noduri intermodale pentru conectarea cu alte mijloace de transport;

șase zone Kiss & Ride pentru opriri de scurtă durată;

nouă pasaje pietonale supraterane;

cinci pasaje pietonale subterane;

parcări pentru biciclete în aproape toate stațiile;

achiziția a cinci trenuri electrice noi;

amenajarea de spații verzi și modernizarea gărilor.

Toate pasajele vor fi accesibilizate pentru persoanele cu mobilitate redusă. La Scroviștea este prevăzut și un pasaj rutier suprateran care va include trotuare pentru pietoni și va fi conectat cu gara prin lifturi și scări.

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Investiție de peste 300 de milioane de euro

Valoarea totală estimată a proiectului depășește 1,5 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 304 milioane de euro.

Potrivit Primăriei Capitalei, 85% din investiție ar urma să fie finanțată din fonduri europene, 13% din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar restul de 2% va fi asigurat de autoritățile locale de pe traseu, inclusiv Primăria Sectorului 1 și primăriile din județul Ilfov. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate tot din bugetele locale.

Lucrările sunt estimate la patru ani

TPBI va organiza licitațiile pentru realizarea lucrărilor aferente stațiilor, pasajelor, parcărilor și achiziției trenurilor, în timp ce CFR SA va derula procedurile pentru modernizarea și electrificarea liniilor de cale ferată, precum și pentru sistemele de semnalizare și control.

Durata estimată a lucrărilor este de 48 de luni.

Potrivit estimărilor prezentate de Primăria Capitalei, începând din anul 2030, noua linie de tren metropolitan ar urma să transporte aproximativ 4 milioane de pasageri anual, respectiv peste 10.000 de călători în fiecare zi.

Autoritățile susțin că proiectul va contribui la reducerea traficului rutier dintre București și localitățile din Ilfov, oferind o alternativă de transport rapidă, nepoluantă și accesibilă.