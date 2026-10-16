 Tânăra care a agresat femei la întâmplare în Constanța, arestată preventiv: „Mi-am dat seama că pun situația altor oameni în pericol” | adevarul.ro
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Video Tânăra care a agresat femei la întâmplare în Constanța, arestată preventiv: „Mi-am dat seama că pun situația altor oameni în pericol”

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Tânăra de 20 de ani din Constanța acuzată că a agresat la întâmplare mai multe femei în spații publice a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce anchetatorii au documentat o serie de incidente violente petrecute în municipiu începând din vara acestui an.

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Foto: Captură video DOTTO TV

Tânăra este cercetată în arest preventiv pentru cinci infracțiuni de lovire sau alte violențe, trei infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice și o infracțiune de distrugere, potrivit FocusPress.

Anchetatorii susțin că între iulie și octombrie 2026 aceasta a fost implicată în mai multe episoade violente produse în diferite zone ale Constanței, inclusiv în centre comerciale, restaurante, cafenele și pe stradă. 

„Faptele prezintă elemente similare, fiind caracterizate de agresiuni fizice bruște, exercitate asupra unor femei cu care inculpata nu se afla într-un conflict anterior, fără o provocare prealabilă din partea acestora”, a precizat Larisa Elena Tufan, prim procurorul adjunct al parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Victimele, alese la întâmplare

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum agresoarea și-a ales victimele la întâmplare. Într-un magazin dintr-un mall, agresoarea a pus la pământ o femeie, lovind-o cu pumnii, și a provocat distrugeri aruncând cu bagaje peste vitrine.

Victima a povestit cum a fost atacată imediat după ce a ieșit de la cinema.

„Ieșisem de la cinema, mă îndreptam spre ieșire și (...) o femeie tânără a venit foarte rapid spre mine, m-a apucat de păr și a început să îmi tragă pumni în stomac”, a relatat victima,  citată de Gazeta Dobrogeană. 

Scene similare au fost înregistrate într-un hotel, unde a agresat o femeie de serviciu și a aruncat cu un scaun, dar și într-o cafenea, unde a atacat barmanița și a distrus produsele de pe tejghea.

În urma unei expertize medico-legale psihiatrice efectuate la solicitarea anchetatorilor, specialiștii au stabilit că tânăra avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

În fața instanței, tânăra a declarat că regretă cele întâmplate și a susținut că problemele personale și lipsa tratamentului medical i-au influențat comportamentul, potrivit replicaonline.ro.

„Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat”, a afirmat aceasta, adăugând că „mi-am dat seama că pun situația altor oameni în pericol”.

Judecătoria Constanța a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a tinerei pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea tuturor faptelor și a eventualelor alte victime.

Amintim că, anterior arestării,  tânăra care a semănat teroare în Constanța anterior arestării a fost internată involuntar la Psihiatrie.

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