Scurgere de amoniac la rafinăria din Năvodari. Garda de Mediu a cerut oprirea uneia dintre instalații

Comisarii Gărzii de Mediu Constanța au descoperit scurgeri de amoniac și alte nereguli grave la rafinăria din Năvodari, după un control declanșat în urma plângerilor locuitorilor privind mirosul puternic din zonă.

Comisarii Gărzii de Mediu Constanța au verificat rafinăria din Năvodari în perioada 9 septembrie - 6 octombrie, a transmis Garda de Mediu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, acțiunea de control și verificare a avut loc în urma unor sesizări cu privire la mirosul înțepător din proximitatea rafinăriei.

Ce au descoperit comisarii

Printre neregulile majore descoperite se numără: coroziuni, neetanșeități, o scurgere de amoniac în instalația de frig, precum și o lipsă de comunicare cu autoritatea de mediu, atunci când au descoperit, încă din luna iulie 2025, pierderea de amoniac în sistemul de apă de răcire.

"Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar operatorul petrolier a crescut neobișnuit de mult consumul acesteia, fapt care ar indica o pierdere în sistem. Spre exemplu, numai în luna septembrie aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7000 de kg", precizează Garda de Mediu.

"Pe lângă scurgerea evidentă de amoniac din sistem, sursă a disconfortului olfactiv din zonă, am descoperit și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaz în atmosferă și sol, cel mai probabil din cauza unor coroziuni și neetanșeități", se mai arată în mesaj.

Experţii GNM au dispus oprirea, în termen de 72 de ore, a instalaţiei de frig, odată cu punerea în siguranţă a acesteia şi remedierea scurgerii de amoniac detectate.

”Totodată, am solicitat revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru a include fluxul de amoniac al instalaţiei de frig. Operatorul trebuie să prezinte documentele de achiziţie amoniac şi informaţiile despre toate incidentele/disfuncţionalităţile din instalaţii pentru perioada iulie-septembrie 2025”, a mai precizat Garda de Mediu.

În plus, societatea este pasibilă de o sancţiune contravenţională cuprinsă între 150.000 şi 500.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a informa imediat autoritatea de mediu şi de a lua măsuri pentru restabilirea conformităţii în cel mai scurt timp.