Preafericitul Părinte Daniel și-a sărbătorit onomastica la Palatul Patriarhiei

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, şi-a serbat onomastica joi, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei.

"Suntem recunoscători bunului Dumnezeu pentru darul vieţii şi pentru ajutorul dat nouă în lucrarea pe care o săvârşim împreună pentru credincioşii dăruiţi nouă spre păstorire", a spus Patriarhul, potrivit Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române.

Înaltul ierarh a arătat că paraclisul de la demisolul Catedralei Naţionale este pus sub ocrotirea Sfântului Daniil Sihastrul şi a Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, Noul Hozevit, reprezentaţi pe vitraliul de la intrarea în Catedrala Naţională.

Paraclisul are suprafaţa Catedralei Mitropolitane din Timişoara, peste 1.500 mp, şi va fi folosit mai ales la slujbele din timpul săptămânii.

"E deja pregătit iconostasul mare, sculptat la Arad şi pictat la Bucureşti, dar mai trebuie pictate zidurile", a precizat PF Daniel.

Totodată, Patriarhul a reamintit că, în acest an, dedicat Centenarului Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română a canonizat mai mulţi sfinţi isihaşti, între care Paisie (Olaru) de la Sihăstria, judeţul Neamţ, şi Sofian (Boghiu) de la Antim, Bucureşti, scrie Agerpres.

"Cel puţin 16 sau 17 cuvioşi athoniţi ar putea fi în viitorul apropiat, dacă Dumnezeu voieşte, trecuţi în rândul sfinţilor, pentru că sfinţenia lor nu este în primul rând recunoscută de alţi români, ci de către străinii care au cunoscut-o", a transmis înaltul ierarh, menţionându-l pe Arhimandritul Dometie Trihenea, fost stareţ al Mănăstirii Athonite Zografu, rectitorită de Sfântul Ştefan cel Mare.

La eveniment, care a debutat cu un Te Deum oficiat de PS Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, au luat parte părintele Ionuţ-Gabriel Corduneanu, vicar patriarhal administrativ, moderatorul ceremoniei, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieşteanul şi Paisie Sinaitul, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi membrii Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Cuvântul aniversar a fost rostit după slujbă de PS Timotei Prahoveanul.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (Daniel Ciobotea) s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş.

A absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970 - 1974). În anul 1979 şi-a susţinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg.

Din anul 1980, a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveţia, unde între anii 1986 şi 1988 a fost şi director adjunct.

La 6 august 1987 a intrat în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel. În martie 1990, a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul "Lugojanul". La 1 iulie 1990 a fost înscăunat ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

A fost ales în funcţia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, după trecerea la cele veşnice a Patriarhului Teoctist, la 30 iulie 2007.