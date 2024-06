Ce substanțe toxice i-au ucis pe angajații fabricii de cașcaval de la Ibănești. Sunt deosebit de periculoase și utilizate pe scară largă

Angajații fabricii de cașcaval de la Ibănești au fost uciși de două substanțe extrem de toxice. În concentrații mari acestea pot provoca decesul foarte rapid, provocând pagube fizice imcopatibile cu viața. Amoniacul și acidul sulfuric erau utilizate pentru epurarea apelor.

Două substanțe extrem de toxice au curmat viața a patru angajați de la fabrica de cașcval de la Ibănești, județul Botoșani. Printre aceștia și directorul fabricii. Este cel mai grav accident de muncă din ultimele două decenii, în județul Botoșani și pentru elucidarea situației se desfășoară mai multe anchete, atât a Poliției dar și a ITM-ului. Din primele concluzii, muncitorii, dar și directorul au murit din cauza intoxicației cu amoniac și acid sulfuric. Decesul, la două persoane s-a produs la scurt timp după intoxicație, ceilalți doi angajați expuși substanțelor toxice au murit ulterior, la spital.

Angajații fabricii de cașcval expuși la două substanțe extrem de toxice

Incidentul a avut loc duminică la amiază, atunci când un angajat al fabricii de cașcaval de la Ibănești a fost trimis să curețe un bazin de decantare utlizat pentru epurarea apelor uzate. Un al doilea angajat a intrat în bazinul adânc de șapte metri după ce a văzut că primul zăbovește prea mult. Un al treilea angajat s-a alarmat și a fost trimis să vadă care este situația celor doi. Nici acesta nu a mai ieșit din bazin. Ultimul care a intat în bazin a fost chiar directorul fabricii care, în ciuda insistențelor soției, angajată deasemenea a societății, a coborât speriat de situația angajaților. Directorul văzând dezastrul de la fundul bazinului a apucat să strige după ajutor, fiind scos cu o funie afară din bazin. A fost apelat numărul de urgență 112 iar la fabrică au ajuns mai multe echipaje SMURD, pompieri iar ulterior reprezentanți ai Poliției și ITM-ului.

Doi angajați erau deja decedați. Directorul a fost dus la spitalul din Botoșani dar a murit la scurt timp. Un alt angajat, încă în viață, a ajuns cu elicopterul la Iași, dar deasemenea a decedat. În urma primelor investigații s-a constatat că pe fundul bazinului se aflau cantități mari de amoniac și acid sulfuric. Cele două substanțe chimice, foarte toxice în forma lor gazoasă, mai ales, pentru om, sunt utilizate în mod normal pentru tratarea apelor uzate. Este vorba despre amoniac și acid sulfuric. Amoniacul, așa cum arată metodologia de tratare a apelor uzate este utilizat în procesul de dezinfecție prin clorinare. Această substanță în combinație cu un amestec de clor menține soluția reziduală mai durabil în sistemele de distribuție. La rândul său, acidul sulfuric este utilizat tot pentur epurarea apelor uzate fiindcă readuce nivelul ph-ului apei uzate la normal. Angajații care au intrat în acel bazin au fost expuși acestor substanțe, rămase în stare gazoasă, la nivelul fundului bazinului și se pare că le-au inhalat.

Efectul ucigător al amoniacului și al acidului sulfuric

Conform fișelor tehnice ale companiilor care distribuie acid sulfuric, acest compus chimic are un efect caustic și provoacă grave arsuri ale pielii dar și ale mucoaselor dacă este inhalat, sub formă de vapori. Provoacă iritații severe ale ochilor, leziuni ale tractului respirator, cu respirație dificilă. Amoniacul gaz, are deasemenea o acțiune caustică, puternic iritant al pielii și al mucoaselor respiratorii, digestive dar și a ochilor. O concentrație de amoniac de 0.5% în aer, inspirată, produce decesul între 30 și 60 de minute. În cazul angajaților de la Ibănești, se pare că această concentrație a fost destul de mare, iar cele două substanțe foarte periculoase au acționat împreună.

Medicul de urgență, Ramona Guralic, șefa UPU Botoșani spune că aceste substanțe, mai ales combinate și inspirate, fac ravagii asupra organismului. Decesul survine, spune medicul, din cauza unei insuficiențe respiratorii severe care se instalează din cauza arsurilor și a efectului coroziv al celor două substanțe. „ Provoacă o insuficiență respiratorie severă, conducând la un edem pulmonar toxic. Gândiți-vă ce efecte are asupra tegumentelor o substanță de genul acesta. Același efect,cu complicații mult mai grave are și asupra mucoaselor când este inhalat.„, precizează medicul botoșănean. Fiind o concentrație mare în bazin, de aceste substanțe, primii angajați nici măcar nu și-au dat seama care este probabil, fiind cuprinși rapid de o stare de rău și doborâți de efectele substanțelor.

Ce sunt amoniacul și acidul sulfuric

Amoniacul este un compus gazos incolor, care are totuși în miros înțepător. Conform formulei chimice este format din trei atomi de hidrogen și un atom de azot, care este solubil în apă. Este utilizat în mod natural ca produs natual al degradării materiei organice azotate, adică rămășițe animale și vegetale. Este produs în laborator pentru utilizarea industrială, de la îngrășăminte și până la produse farmaceutice. Acidul sulfuric este un compus chimic al sulfului și se prezintă deobicei sub forma unui lichid incolor, uleios, foarte vâscos și higroscopic.

Este unul dintre cei mai puternici acizi fiind totodată una dintre cele mai importante substanțe utilizat la modul industrial și tehnic, cu o paletă largă de utilizări. La o anumită temperatură, acidul sulfuric eliberează vapori, care sunt periculoși pentru sănătatea umană prin inhalare. Conform fișelor de securitate ale firmelor de profil, distribuitoare de astfel de substanțe, pentru operarea cu reziduurile de amoniac și acid sulfuric se utilizează echipament de protecție complet, adică protecție a corpului, feței, ochilor, plus mască de protecție cu cartuș filtrant pentru amoniac sau a unui aparat respirator izolant autonom, tocmai pentru a evita inhalarea. Din primele informații niciunul dintre angajați nu purta echipament de protecție adecvat.