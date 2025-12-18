Beijingul cere SUA să oprească înarmarea Taiwanului, după acordul militar de 11 miliarde de dolari

China a cerut joi Statelor Unite să „înceteze imediat” să înarmeze Taiwanul, după ce Departamentul de Stat al SUA a anunțat miercuri o vânzare de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către Taipei, inclusiv obuziere, rachete cu rază medie de acțiune și drone. Este al doilea mare pachet de arme aprobat de SUA de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, notează The Telegraph.

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, a avertizat: „Ajutând ‘independența Taiwanului’ cu arme, partea americană va atrage focul asupra sa. Acest lucru nu poate salva soarta sortită eșecului „independenței Taiwanului”, ci va accelera doar împingerea Strâmtorii Taiwan către o situație periculoasă de confruntare militară și război.”

China consideră că sprijinul SUA pentru Taiwan are efect invers și că „utilizarea Taiwanului pentru a controla China nu va avea succes”.

Taiwanul, pe de altă parte, a salutat pachetul, iar ministerul apărării de la Taipei a declarat că acesta va ajuta țara să-și mențină capacități suficiente de autoapărare și să dezvolte o putere de descurajare eficientă, bazată pe strategii de război asimetric. Pachetul include opt tipuri diferite de tehnologie militară, printre care sisteme de rachete HIMARS, rachete antitanc Javelin, drone cu muniție Altius și obuziere.

Donald Trump a mai aprobat anterior, în noiembrie, un pachet de apărare de 330 de milioane de dolari, incluzând avioane de vânătoare și piese de aeronave. Aceste vânzări fac parte din efortul SUA de a contracara presiunile Chinei asupra Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriu propriu, deși guvernul de la Taipei respinge această revendicare și nu exclude apărarea prin forță.

Pachetul de 11 miliarde de dolari se află în etapa de notificare a Congresului SUA, ceea ce înseamnă că poate fi ajustat sau blocat înainte de implementare, deși Taiwanul se bucură de sprijin bipartisan. Rupert Hammond-Chambers, președintele Consiliului de Afaceri SUA-Taiwan, a declarat că aceasta reprezintă „un record în asistența de securitate a SUA pentru Taiwan” și un răspuns la amenințările Chinei.

Taiwanul a reacționat pozitiv, iar un purtător de cuvânt al biroului prezidențial a mulțumit SUA pentru sprijin și a subliniat că țara va „continua să promoveze reformele de apărare și să demonstreze hotărârea noastră de a ne apăra”. Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunțat că cheltuielile pentru apărare vor crește la 3,3% din PIB în 2026, cu obiectivul de 5% până în 2030, și a propus un buget suplimentar de 30 de miliarde de lire sterline pentru consolidarea forțelor de apărare.