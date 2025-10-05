Peste 4.700 de tone de deşeuri periculoase, confiscate în două luni de Poliție și Garda de Mediu

Peste 4.700 de tone de substanţe şi deşeuri periculoase au fost confiscate la nivel naţional în doar două luni, în urma controalelor poliţiei şi Gărzii de Mediu în cadrul planului „DEŞEURI 2025”.

Potrivit Poliției Române, în perioada 30 iunie - 31 august 2025, poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi reprezentanţilor Gărzii Naţionale de Mediu, au indisponibilizat peste 164 de tone şi peste 105.000 de litri de substanţe periculoase şi nepericuloase, precum şi peste 3.600 de tone şi peste 130.000 de litri de deşeuri periculoase şi nepericuloase, în cadrul Planului 'DEŞEURI 2025".

Polițiștii, au acţionat în baza acestui plan, iniţiat de către Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Poliţiei Române, ce are ca scop prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în domeniu, prin verificarea stării de legalitate, a modului de efectuare a operaţiunilor cu deşeuri şi substanţe periculoase, precum şi a condiţiilor în care se desfăşoară aceste operaţiuni, au transmis autoritățile printr-un comunicat.

În acţiune au fost implicate structuri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia Rutieră, Direcţia de Ordine Publică, Direcţia de Poliţie Transporturi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectoratele de poliţie judeţene prin structurile arme explozivi şi substanţe periculoase), Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (inspectoratele teritoriale ale Poliţiei de Frontieră/Garda de Coastă, Sectoarele Poliţiei de Frontieră/Grupurile de Nave) şi Garda Naţională de Mediu, Comisariatul General prin comisariatele judeţene de mediu.

Astfel, în urma activităţilor desfăşurate în perioada 30 iunie - 31 august 2025, pentru verificarea stării de legalitate, a modului de efectuare a operaţiunilor cu substanţe periculoase şi deşeuri, a condiţiilor în care se desfăşoară aceste operaţiuni de către agenţii economici, au fost efectuate 901 acţiuni, dintre care 194 de către efectivele Poliţiei Române, în comun cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, verificate 1.157 de persoane juridice şi 760 de persoane fizice, care efectuau operaţiuni cu acest tip de produse.

De asemenea, au fost constatate 350 de fapte de natură penală, dintre care 152 de infracţiuni prevăzute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 167 de infracţiuni prevăzute de O.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, 10 infracţiuni privind traficul de produse sau substanţe toxice şi 21 de infracţiuni la alte acte normative.

Totodată, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării sau neutralizării, după caz, 164.569 de kilograme şi 105.352 de litri de substanţe periculoase şi nepericuloase, precum şi 3.602.343 de kilograme şi 132.359 de litri de deşeuri periculoase şi nepericuloase (inclusiv metalice, plastice, sticlă etc.).

Au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, 41 de autovehicule, care ar fi servit la săvârşirea de infracţiuni.

Au fost aplicate 652 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 137 la O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 172 la O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, 27 la H.G. nr. 1061/2008 privind transportul de deşeuri periculoase şi nepericuloase în România, 52 la H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, precum şi 264 la alte acte normative.

Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 4.931.487 de lei.