Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Culisele divorțului finalului de an, Alcaraz-Ferrero. Nopțile în Ibiza, criza de la Wimbledon, rivalitatea cu Sinner și meciurile demonstrative

Totul părea roz între Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și antrenorul său, spaniolul Juan Carlos Ferrero (45 de ani), fost lider mondial. Până acum două zile, când o știre a făcut înconjurul lumii: cei doi s-au separat. Informația a lovit ca un trăsnet, în condițiile în care Australian Open bate la ușă. Primul Mare Șlem al anului începe peste o lună și îl găsește pe Carlitos apelând la un interimar aflat deja în echipa lui de multă vreme. Nu este specificat nicăieri ce rol ar fi putut avea părinții jucătorului în algerea făcută.

Alcaraz a schimbat foaia FOTO EPA
Alcaraz a schimbat foaia FOTO EPA

„Vin vremuri de schimbare”

Este foarte greu pentru mine să scriu acest mesaj… După mai bine de șapte ani împreună, Juanki și cu mine am decis să punem capăt etapei noastre comune ca antrenor și jucător. Îți mulțumesc pentru că ai transformat visele unui copil în realitate. Am început acest drum când eram abia un puști, iar în tot acest timp m-ai însoțit într-o călătorie incredibilă, pe teren și în afara lui. Și m-am bucurat enorm de fiecare pas făcut alături de tine. Am reușit să ajungem în vârf și simt că, dacă drumurile noastre sportive trebuiau să se despartă, atunci trebuia să fie de acolo, de sus. Din locul pentru care am muncit mereu și la care am aspirat întotdeauna să ajungem. Sunt atât de multe amintiri care îmi vin în minte, încât să aleg una singură nu ar fi corect. M-ai făcut să cresc ca sportiv, dar mai ales ca persoană. Iar ceva ce apreciez enorm: m-am bucurat de proces. Cu asta rămân, cu drumul parcurs împreună. Acum vin vremuri de schimbare pentru amândoi, noi aventuri și noi proiecte. Dar am certitudinea că le vom înfrunta așa cum trebuie, dând tot ce avem mai bun, așa cum am făcut întotdeauna. Întotdeauna adăugând valoare. Îți doresc din inimă tot ce e mai bun în tot ce urmează. Rămân cu liniștea sufletească de a ști că nu ne-a mai rămas nimic de oferit, că am dat totul unul pentru celălalt. Mulțumesc pentru tot, Juanki”, a scris Alcaraz în mesajul care anunța ruptura de cel care l-a crescut și l-a făcut mare.

Ferrero, sincer: „Mi-ar fi plăcut să continui”

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero au fost împreună de-a lungul întregii cariere profesioniste a spaniolului, reușind să câștige, ca echipă, nu mai puțin de 24 de trofee, dintre care 6 de Grand Slam. Carlitos nu a anunțat numele celui care îi va lua locul lui Ferrero. În viitorul apropiat, antrenorul Samuel López se va ocupa de soarta liderului mondial, susține publicația „Marca”. A venit continuarea ibericului Juan Carlos Ferrero. El a confirmat despărțirea. În declarația sa de pe Instagram, Ferrero și-a exprimat clar intențiile: „Mi-ar fi plăcut să continui. Sunt convins că amintirile frumoase și oamenii buni își găsesc întotdeauna calea de a se intersecta din nou”. Practic, tehicianul recunoaște că a fost dat afară, fiind vorba despre o decizie exclusivă a sportivului, dar își exprimă speranțele că vor colabora într-un viitor neprecizat, mai ales dacă lucrurile vor merge rău pentru jucător. Relația civilizată dintre cei doi a devenit evidentă atunci când s-a referit la protejatul său cu aceste cuvinte: „Mulțumesc, Carlos, pentru încrederea ta, pentru efortul tău și pentru că m-ai făcut să mă simt atât de special cu stilul tău de competiție. Îți doresc tot binele atât pe plan profesional, cât și personal”.

Criza de la Wimbledon

Divorțul Alcaraz-Ferrero este deja întors pe toate fețele și analizat de specialiști din tenis (al doilea cel mai urmărit sport la nivel planetar), în contextul în care sportivul este pus sub presiune de rivalitatea cu italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP). Apar informații că Alcaraz și antrenorul său au fost pe punctul de a se despărți după înfrângerea de la Wimbledon, apoi lucrurile s-au calmat odată cu victoria de la US Open. Motivele rupturii s-ar găsi într-un deja celebru documentar Netflix. Filmul este socotit de unii suficient pentru a înțelege că, adesea, ideile lui Carlos Alcaraz și cele ale antrenorului său, Juan Carlos Ferrero, nu erau tocmai sincronizate. Ferrero (desemnat antrenorul anului în tenis, acum câteva zile de către ATP) își dorea ca protejatul său să se transforme în Jannik Sinner.

Îi plac nopțile în Ibiza

Ferrero și-ar fi dorit din partea elevului său mai multă muncă sau, mai degrabă, o etică diferită a muncii, mai multe ore de antrenament și un angajament mai mare din partea lui Carlitos. Din acest punct de vedere, criticile lui Juan Carlos nu au lipsit. Au fost făcute în public, unele fiind chiar dure. Nu că Alcaraz ar fi genul de persoană care nu muncește din greu, dar nu este un secret că spaniolului îi place adesea să „fenteze”, delectându-se cu nopți în Ibiza, vacanțe lungi și multă distracție. „Este nevoie de un echilibru între vacanțe, antrenament și motivație... Și nu este ușor”, a spus Ferrero, într-o conversație cu jucătorul său, în timpul documentarului Netflix. „Vor fi momente când nu voi fi de acord cu deciziile lui, iar el știe asta”, spunea tehnicianul. Acel moment a produs efecte acum două zile.

Sinner transmite mesaje de forță

Ceea ce este surprinzător nu este atât de mult decizia, cât momentul în care fost anunțată. Schimbarea antrenorilor la mijlocul extrasezonului, cu o lună înainte de începerea primului turneu de Grand Slam al stagiunii, este incredibilă pentru un jucător de calibrul lui Alcaraz, care până acum câteva zile îi mulțumea public lui Ferrero, de pe scena premiilor „Murcianul Anului”, spunând că marele său obiectiv pentru 2026 era Australian Open. Mai mult, se confruntă cu un adversar precum Sinner, care din Dubai nu face altceva decât să transmită semnale clare că se antrenează din greu sub comanda lui Darren Cahill, pentru a-l înlătura de pe tron.

„Nu știu ce să fac”

Se poate arunca un antrenor după două turnee de Grand Slam, opt turnee câștigate în 2025 și o revenire pe primul loc în lume? Evident că schimbarea poate veni în orice moment, mai ales că acest an a avut parte de momente întunecate. Au existat discuții deschise despre dezacorduri după eliminarea sa în Australia în fața lui Novak Djokovic și după dezastrul de la Miami, când a fost învins în meciul său de debut de un belgian aflat mai aproape de retragere decât de apogeu, David Goffin. La acel moment, multe zvonuri preziceau plecarea lui Ferrero, „asistentul” Samu Lopez câștigând din ce în ce mai multă putere. Lopez va avea acum sarcina dificilă de a-l ghida pe Alcaraz prin această primă fază a carierei sale, după șapte ani alături de Juan Carlos. Apoi a venit sezonul de zgură, unde Carlitos a câștigat practic totul, iar spiritele s-au calmat. Un alt moment dificil a fost Wimbledon. În finală, Carlos s-a întors spre colțul său, spunând în esență: „Nu știu ce să fac”, în timpul meciului său cu Sinner. Conform zvonurilor din Spania, atunci au fost aproape de despărțire. Apoi, în timpul verii, echipa lui Carlos s-a reunit, iar spaniolul a dominat terenurile dure americane, câștigând US Open și revenind pe locul 1 mondial.

Evoluție și caracter

De ce acest divorț neașteptat? Alcaraz a făcut probabil o alegere „în stilul lui Sinner”. Oricât de reușit este, oricât de puternic și strălucit este, este clar de ceva vreme că, mai ales tactic, situația stagnează. Dacă joacă la nivelul său, murcianul este inabordabil pentru oricine, dar pentru a continua să-l învingă pe Jannik în viitor, ar putea fi nevoie de ceva diferit. Și este probabil ca Alcaraz să caute acel ceva diferit, chiar și ca număr 1 mondial. Sinner s-a schimbat pentru a-și schimba cariera, bazându-se pe Vagnozzi și Cahill. Alcaraz probabil vrea să încerce să se perfecționeze în continuare și să adauge alte arme la arsenalul său. Pentru că, evident, spaniolul este divin de urmărit, dar joacă adesea la fel cum juca pe când avea 19 sau 20 de ani. Are lovituri care îți taie respirația, dar a evoluat mult mai puțin decât Sinner, ca o comparație. Apoi, există aspectul caracterului: așa cum am menționat, Ferrero se aștepta la mult mai mult efort din partea lui Alcaraz, care poate pur și simplu s-a săturat să audă asta. La urma urmei, Carlitos este doar un tip de 22 de ani.

Problema meciurilor demonstrative

Nu este o ipoteză exagerată că s-a întâmplat ceva important, o ceartă sau ceva similar, suficient pentru a strica situația într-un moment atât de delicat. Apoi, a existat problema meciurilor demonstrative, care aduc bani fără prea mult efort, dar dăunează performanței. Carlos joacă prea multe, conform criticilor spanioli, ceea ce lasă mai puțin timp pentru antrenamente. Ceva ce lui Ferrero nu i-a plăcut niciodată. Fostul jucător britanic de tenis Greg Rusedski, care a evidențiat diferențele de program dintre Carlitos și Sinner în podcastul său, l-a criticat pe spaniol pentru că a ales să joace meciurile demonstrative americane cu americanul Tiafoe și cu brazilianul Fonseca: „Singurul turneul demonstrativ al lui Jannik a fost cel din Arabia Saudită, pe care l-ar fi jucat toți. Nu a făcut nimic altceva în timpul pauzei de iarnă și a sărit peste Cupa Davis. Pe de altă parte, Alcaraz a ratat Cupa Davis și a mers la un meci demonstrativ. Este bun, tânăr și are o mare capacitate de recuperare, dar cred că trebuie să fie și mai inteligent în gestionarea programului său”.

pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
