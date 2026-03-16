Scandal la Spitalul Județean Constanța. Neurochirurg concediat la trei luni de la angajare, în plină criză de medici: ce i se reproșează

Un nou scandal a izbucnit la Spitalul Județean Constanța, după ce o doctoriță specialistă în neurochirurgie a fost concediată la doar trei luni de la angajare. Medicul susține că nu i s-a reproșat nimic în această perioadă, în timp ce conducerea secției afirmă că au existat probleme în activitatea sa. Cazul a ajuns în atenția Ministerului Sănătății, care a anunțat că va trimite o echipă de control.

Medicul Mihaela Pop a ajuns la Constanța în noiembrie anul trecut, după ce a câștigat postul prin concurs. S-a mutat din Cluj împreună cu soțul ei, medic rezident în neurochirurgie. Contractul semnat avea o perioadă de probă de trei luni, iar potrivit legislației acesta poate fi încheiat fără explicații.

Doctorița spune însă că decizia a fost un șoc, deoarece nimeni nu i-a semnalat vreo problemă în perioada în care a lucrat în spital. „A fost un șoc, pentru că în cele trei luni niciodată nu mi s-a atras atenția că am făcut, să fi făcut ceva greșit. Deci n-am avut nicio abatere, nicio... n-a fost nimic scris, nimic verbal. Adică, mi-au dat impresia că totul este în regulă”, spune dr. Mihaela Pop, medic primar neurochirurgie, potrivit Digi24.

Reproșuri privind durata operațiilor

Șeful secției de Neurochirurgie susține însă că medicul nu s-a integrat în echipă și că intervențiile chirurgicale durau prea mult, lucru care poate crește riscul de complicații.

„Un timp operator foarte lung, asta predispune și la multe complicații din punct de vedere medical, din punct de vedere al anesteziei... predispune inclusiv la infecții”, a declarat dr. Bogdan Ghinguleac, șeful secției Neurochirurgie.

Doctorița respinge acuzațiile și spune că prudența este normală, mai ales pentru un medic aflat la început de carieră. „Fiind la început de drum, trebuie să fim foarte prudenți. Fiecare pas trebuie analizat și gândit înainte. Ori, din... și eu recunosc acuma, nu o să operez niciodată la... ca un medic cu 20 de ani experiență, care au făcut mii de operații și care deja cumva sunt automatisme”, declară dr. Mihaela Pop.

Un medic rezident susține că durata mai mare a intervențiilor nu a afectat pacienții. „Nu a fost absolut niciun caz în care să fie nevoie de transfuzare post-operatorie din cauza timpului operator. Asta e total fals. În al doilea rând, vine și noi cu întrebarea: ce este mai important? Să facem operația într-o oră și să fie pacientul, să meargă prost, să aibă o evoluție nefavorabilă, sau să dureze operația puțin mai mult, 3 ore - 4 ore, și să fie pacientul bine, cu evoluție bună?”, afirmă dr. Dragoș Bouroș, medic rezident neurochirurgie.

Criză de medici și probleme cu gărzile

În cele trei luni de activitate, Mihaela Pop și soțul ei au operat 20 de pacienți și au făcut gărzi într-un spital care se confruntă deja cu lipsă de personal.

Potrivit verificărilor Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în decembrie anul trecut gărzile au fost acoperite doar 16 zile din 31, iar în ianuarie 20 de zile din 31. După plecarea celor doi medici, situația ar putea deveni și mai dificilă.

Reprezentanții pacienților avertizează că lipsa neurochirurgilor poate pune vieți în pericol. „Dacă un pacient din Constanța are nevoie în gardă de o operație de genul acesta, nu are cine să i-o facă și trebuie trimis cu salvarea în altă parte, la București. Bucureștiul deja este aglomerat. Eu zic că este foarte grav din punct de vedere al pacientului și riscăm să pierdem viețile oamenilor”, spune Rozalina Lăpădat, președinta unei asociații de pacienți.

La nivel național, neurochirurgia este una dintre specialitățile cu deficit de medici, în România existând aproximativ 379 de specialiști, aproape jumătate dintre ei fiind în București.