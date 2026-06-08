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Viitorul Giorgiei Meloni, amenințat de un nou partid extremist înființat de un fost general căsătorit cu o româncă

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Un nou partid naționalist, anti-UE și pro-Rusia, lansat de fostul general italian Roberto Vannacci, devine o problemă politică serioasă pentru premierul Giorgia Meloni, în contextul apropierii alegerilor.

Vannacci a fost atașat militar al Italiei în Rusia. FOTO FB Roberto Vannacci
Vannacci a fost atașat militar al Italiei în Rusia. FOTO FB Roberto Vannacci

Formațiunea, denumită „Futuro Nazionale”, a reușit în doar câteva luni să atragă aproximativ 100.000 de membri și este creditată în sondaje cu peste 4%, procent care ar putea conta decisiv într-o cursă electorală strânsă, potrivit Reuters, citată de News.ro.  

Critici dure la adresa guvernului Meloni

Roberto Vannacci se poziționează ca reprezentant al unei drepte radicale, fără compromisuri, și acuză actualul guvern că și-a pierdut fermitatea.

„Noi reprezentăm acea dreaptă care nu s-a estompat, nu ezită și nu se teme”, afirmă fostul general, criticând în același timp „o dreaptă temătoare” în ultimii ani de guvernare.

Fostul general susține că executivul condus de Meloni ar fi fost prea conciliant în relația cu Bruxelles-ul și ineficient în combaterea criminalității și a migrației ilegale.

Susținere din electoratul radical

Fost parașutist și fost atașat militar al Italiei în Rusia, Roberto Vannacci - care este căsătorit cu o româncă pe nume Camelia Mihăilescu - a devenit cunoscut după publicarea unei cărți controversate, în care a promovat valori tradiționaliste și a atacat minorități, stârnind reacții dure inclusiv în interiorul armatei.

După o perioadă în Liga lui Matteo Salvini, unde a fost promovat pentru alegerile europene, Vannacci a decis să meargă pe cont propriu, încercând să depășească atât Liga, cât și partidul lui Meloni pe zona dreptei radicale.

Presiune asupra coaliției de guvernare

Ascensiunea noului partid riscă să împingă întreaga coaliție de guvernare spre poziții mai radicale, pentru a nu pierde electoratul conservator.

„Salvini va trebui acum să adopte poziții mai radicale”, a avertizat politologul Sofia Ventura, care consideră că fenomenul ar putea afecta și strategia lui Meloni.

Situația este complicată și de faptul că „Futuro Nazionale” a început deja să atragă parlamentari din actuala coaliție, semn că influența lui Vannacci nu este doar simbolică.

Deși afirmă că face parte din tabăra de dreapta, liderul noului partid exclude alianțe fără condiții și insistă asupra menținerii liniei ideologice dure.

Vannacci a transmis că nu va renunța la „puritatea” mișcării sale, ceea ce complică orice eventuală colaborare cu partide mainstream.

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