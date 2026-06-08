Medic, despre cazul doctorului găsit mort la Floreasca: „Hienele s-au strâns. Era doar un rezident, oricum”. Ce spune președintele Colegiului Medicilor

Cazul medicului rezident găsit mort în baia Spitalului Floreasca a generat reacții puternice în rândul comunității medicale. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, atrage atenția că nu pot fi formulate concluzii până la finalizarea expertizei medico-legale.

Într-o conferință de presă susținută luni, șefa Colegiului Medicilor a subliniat necesitatea evitării speculațiilor, precizând că nu există, în acest moment, suficiente informații pentru a trage o concluzie privind cauza decesului.

„Adicţii există şi la medici, şi la alte profesii. Există şi la medici din străinătate şi la alte profesii din străinătate, aceasta nu este o problemă a medicului român", a afirmat Cătălina Poiană.

Burnout-ul, asociat cu depresia, nu neapărat cu dependențele

Președinta Colegiului Medicilor a explicat că datele unor studii recente indică o legătură clară între burnout și afecțiuni precum depresia, anxietatea sau chiar tendințele suicidale, însă conexiunea cu consumul de substanțe nu este la fel de evidentă.

Cătălina Poiană a arătat că, în astfel de cazuri, intervin mai mulți factori, precum condițiile de viață, mediul înconjurător și particularitățile individuale.

În același timp, președinta Colegiului Medicilor a atras atenția asupra suprasolicitării personalului medical.

„Această suprasolicitare a medicului care - atât pentru medicul rezident, cât şi pentru celelalte categorii - înseamnă o oboseală adunată şi această suprasolicitare poate să te supună mai uşor greşelii. Mă refer la greşeli în general", a mai afirmat Cătălina Poiană.

Oficialul a declarat că, după stabilirea cauzei decesului, autoritățile și sistemul medical ar trebui să analizeze ce măsuri pot fi luate pentru a preveni situații similare.

Amintim că medicul rezident Alexandru Neacșu, decedat sâmbătă la Spitalul Floreasca din București, și-ar fi administrat fentanil, un opioid sintetic extrem de puternic, potrivit unor surse din anchetă.

„Temerea oamenilor e că nu cumva să ajungă vreodată la urgențe și să găsească un medic drogat, iar diareea lor să rămână nerezolvată”

Medicul Oana Mocanu a descris luni, pe blogul său și într-o postare pe Facebook, realitatea dură a rezidențiatului și presiunea din sistem.

Medicul povestește că a aflat despre tragedie chiar la începutul zilei.

„M-am trezit la 6:30 și prima știre pe care am citit-o la cafea a fost aceea că un «rezident» de la Floreasca a fost găsit mort în baie, în timpul gărzii”, se arată în postare

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În opinia sa, statutul rezidentului este unul profund nedrept în sistem:

„Această specie a planetei, jumătate medic, jumătate student, intitulat «rezidentul». Nu e medic adevărat, e doar un rezident”.

Oana Mocanu vorbește despre parcursul lung și dificil al unui medic aflat în formare, subliniind momentul tardiv în care aceștia ajung să își construiască viața personală.

„Rezidentul a absolvit o facultate de 6 ani, cu 3 ani mai lungă decât o facultate obișnuită, care după absolvire, te propulsează direct în mijlocul vieții. Medic din ăla adevărat devii pe la minim 30 de ani. Viața medicului începe de acolo… Până atunci sunt niște semi-oameni care încearcă să supraviețuiasc”, scrie în aceeasi postare.

Medicul relatează despre începutul rezidențiatului său:

„În nebunia de acolo venise și un domn care vorbea în engleză și povestea că are diaree. Pronunța atât de pasionat cuvântul „diarrhea” încât părea cel mai rău lucru care i s-a întâmplat până atunci. Echipa care resuscitase, trezise drogați, făcuse lavaj gastric, se ocupa de pacientul cu diaree, fără comentarii. Fiecare suferință avea locul ei. Eu eram șocată de ideea că un adult să vină la urgențe pt diaree. Am făcut gărzi din primii ani. Nu m-a întrebat nimeni dacă vreau, nu așa se punea problema. Și oricum, aș fi răspuns afirmativ. Voiam să văd, să învăț, să muncesc. Nu primeam nimic pe nopțile pierdute. Nici măcar nu mi-am pus problema că aș putea primi ceva. Pt mine, nopțile alea în slujba pacienților făceau parte din meseria mea. Stăteam într-o garsonieră, iar chiria o plăteau ai mei. Salariul meu ajungea pt facturi și mâncare”, relatează medicul.

„Eu vin după garda de 24 de ore în care am fost numită nesimțită”

Oana Mocanu critică modul în care este discutat cazul în spațiul public:

„Am văzut nenumărate comentarii în presă despre ideea că rezidentul s-ar fi drogat și și-a greșit doza. Temerea oamenilor e că nu cumva să ajungă vreodată la urgențe și să găsească un medic drogat, iar diareea lor să rămână nerezolvată”.

Medicul descrie o gardă recentă:

„Eu vin după garda de 24 de ore în care am fost numită „nesimțită” de părinții care și-au adus copiii la UPU la 3 dimineața, pentru febră cu debut de câteva ore”.

Mesajul său se încheie cu o critică directă la adresa felului în care este tratat cazul medicului decedat:

„S-a descoperit un cadavru… iar hienele s-au strâns lângă el, la o degustare. Era doar un rezident, oricum, nu era om adevărat”.