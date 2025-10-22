Nereguli grave descoperite la spitalul privat din Constanța, unde a murit o tânără: funcționase ca „hotel” pentru 16 ani

Ministerul Sănătății a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în urma unui control amplu efectuat la spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani, însărcinată, a murit la începutul lunii octombrie după ce a născut în această unitate medicală. Verificările au scos la iveală nereguli extrem de grave, care ar putea constitui fapte de natură penală.

Potrivit raportului oficial, unitatea medicală funcționa în condiții ilegale și periculoase pentru pacienți. Blocul operator al spitalului a fost suspendat, iar Ministerul Sănătății a aplicat șapte amenzi contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei.

Controlul Ministerului Sănătății a constatat o serie de nereguli grave. Spitalul a funcționat între 2009 și 2025 ca unitate medicală, deși clădirea avea destinația de hotel. Autorizația pentru schimbarea destinației a fost emisă abia în iulie 2024. Blocul operator și secția ATI nu respectau normele sanitare, fiind dispusă suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Alte probleme constatate:

- Lipsa circuitelor funcționale pentru materiale sterile și nesterile.

- Probele biologice și produsele sanguine erau păstrate în frigidere casnice, deși este nevoie de frigidere speciale, și nu aveau avizul Centrului de Transfuzie Sanguină.

- Frigiderul cu probe anatomopatologice se afla lângă lenjeria curată și biocide.

- Biocide și materiale sanitare expirate au fost găsite în blocul operator.

- Documente incomplete privind transfuziile de sânge și proceduri interne neactualizate.

- Spațiul pentru deșeurile medicale periculoase era neconform.

- Saboții medicali nu erau sterilizați, iar finisajele sălilor de operație nu permiteau igienizarea corectă.

- Lipsa filtrelor sanitare pentru personal, pacienți și vizitatori.

Moartea tinerei de 29 de ani a declanșat scandalul

Tragedia care a dus la declanșarea anchetei a avut loc la începutul lunii octombrie. O tânără de 29 de ani din Giurgiu a venit să nască în clinica privată din Constanța, însă după naștere starea ei s-a agravat. A fost transferată în stare critică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde medicii nu au mai putut să o salveze.

Polițiștii au deschis un dosar penal, iar trupul femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru autopsie.

Analiza tragediei din Constanţa, finalizată

Tot miercuri, 22 octombrie, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a finalizat analiza raportului privind tragedia din Constanţa, acuzând că au fost găsite „avize emise din pix” şi „decizii dictate de profit” într-un loc unde viaţa ar fi trebuit să fie protejată. Mai multe detalii aici.