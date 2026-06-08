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Tomac, cu lacrimi în ochi despre copilăria în Basarabia: „Priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea”. Cum explică cele 3 cetățenii

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Premierul desemnat Eugen Tomac a răspuns marți seară criticilor privind originile sale și a susținut că discuțiile despre locul în care s-a născut reprezintă o încercare de a pune sub semnul întrebării apartenența sa la România.

Tomac a povestit despre copilăria de la granița cu România. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Tomac a povestit despre copilăria de la granița cu România. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Invitat la Antena 3 CNN, Tomac a afirmat că provine dintr-o familie de români din sudul Basarabiei și că încercările de a transforma acest lucru într-un argument politic sunt nejustificate.

Nu sunt născut departe de România. Comuna Babele din sudul Basarabiei se află la 12 kilometri de frontiera cu România; provin dintr-o familie de români”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a susținut că există un interes al propagandei pro-ruse de a deforma astfel de subiecte și de a crea tensiuni artificiale.

Tomac a amintit că bunicii săi s-au născut în perioada în care Basarabia făcea parte din România și a invocat consecințele ocupației sovietice din 1940.

În certificatul de naștere al bunicilor mei scria «Regatul României». La fel ca bunicii mei, în aceeași situație s-au trezit, în iunie 1940, aproape 3 milioane de cetățeni români, pentru că așa și-a dorit Stalin”, a afirmat el.

Premierul desemnat a comparat situația românilor din Basarabia cu cea a familiilor de români care au emigrat în alte state europene și ai căror copii s-au născut în afara granițelor țării.

Încercarea de a prezenta lucrurile într-o nuanță negativă doar pentru simplul fapt că nu te-ai născut într-unul dintre județele actuale ale României mi se pare absolut netrebnică”, a spus Tomac.

El a clarificat și discuțiile despre cetățeniile deținute, explicând că a renunțat la cetățenia ucraineană în favoarea celei moldovenești, pentru că Ucraina nu acceptă dubla cetățenie:  „Pentru a nu exista complicații, am depus cerere la Ambasada Ucrainei din București să renunț, pentru că mi-am dorit să devin cetățean al Republicii Moldova. Republica Moldova este unul dintre obiectivele mele și întreaga mea activitate s-a desfășurat prin prisma promovării Republicii Moldova — și ca jurnalist, și ca profesor, și ca secretar de stat.”

„Dincolo era țara mea”

„Este foarte greu să explici... Atunci când te apropii de sârma ghimpată și știi că dincolo este țara ta, nu poți traduce acest sentiment. Este o chestiune care te marchează. Pentru mine, acest moment a fost definitoriu”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a descris frontiera trasată după anexarea sovietică a Basarabiei drept o nedreptate care continuă să afecteze milioane de români.

Să trăiești pe linia trasată de Stalin nu este un lucru simplu. Este o nedreptate în care trăiesc și astăzi milioane de români. Mi-am adus aminte de clipele când plecam desculț pe frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea”, a afirmat Tomac la Sinteza Zilei, cu lacrimi în ochi.

De ce a acceptat funcția 

În cadrul aceleiași emisiuni, Tomac a explicat și motivele pentru care a acceptat desemnarea pentru funcția de prim-ministru.

Acesta a susținut că România are nevoie de responsabilitate și dialog într-un moment de blocaj politic și a invocat relația de lungă durată pe care o are cu președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine, de aproximativ 25 de ani. În ultimii doi ani am lucrat cot la cot pentru a-i convinge pe români că România are viitor”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a afirmat că a acceptat funcția deoarece poate dialoga cu principalele partide parlamentare și că încearcă să găsească o soluție pentru depășirea actualei crize politice.

Am acceptat această funcție pentru că am capacitatea de a dialoga și cu liderii PNL, și cu USR, iar cu conducerea PSD am avut astăzi întâlniri. Voi discuta și mâine cu colegii din UDMR pentru că în acest moment de tensiune avem nevoie de claritate și disponibilitate la dialog”, a spus acesta.

Tomac a vorbit și despre parcursul său educațional, precizând că a ajuns în România la vârsta de 17 ani cu o bursă acordată de statul român.

La 17 ani m-am mutat în România cu o bursă a statului român. Am urmat Facultatea de Istorie, apoi un masterat tot la Facultatea de Istorie. Am făcut și un doctorat, pe care însă nu am reușit să-l închei”, a mai declarat premierul desemnat la Antena 3 CNN. 

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