O ambulanță aflată în misiune a fost implicată marți dimineață într-un accident rutier în municipiul Constanța, iar asistenta din autospecială a suferit un traumatism la picior și a fost transportată la spital. Incidentul a avut loc la intersecția străzii Theodor Burada cu bulevardul 1 Mai, în zona Gării Constanța, notează Ziarul Amprenta.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au precizat că ambulanța se deplasa spre spital cu semnalele luminoase și acustice pornite, având la bord o pacientă aflată în stare critică. Din fericire, pacienta nu a fost rănită în urma impactului și a fost preluată de un alt echipaj SAJ pentru a fi transportată la spital pentru problema medicală preexistentă.

Șoferul autoturismului implicat în accident a refuzat să fie transportat la unitatea medicală. În urma coliziunii, asistenta din ambulanță a fost rănită și a primit îngrijiri medicale la spital.

Reprezentanții SAJ Constanța au subliniat importanța respectării regulilor de circulație, mai ales în situațiile în care autospecialele se află în misiune, cu semnalele luminoase și acustice active, pentru a permite intervenții rapide și salvarea vieților.