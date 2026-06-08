Analiză Scandalul ROBOR. Pot românii să își recupereze banii din rate? Ce spun experții

Decizia Consiliului Concurenței în dosarul ROBOR a declanșat una dintre cele mai intense dezbateri din zona financiar-bancară din ultimii ani. În centrul discuției se află o întrebare simplă, dar cu răspuns complicat: pot românii să recupereze bani dacă au avut credite legate de ROBOR?

În timp ce autoritatea de concurență susține că unele bănci au influențat mecanismul de stabilire a indicelui, băncile resping acuzațiile și anunță că vor contesta sancțiunile. Specialiștii consultați de „Adevărul” explică faptul că situația fiecărui client trebuie analizată individual, iar despăgubirile nu sunt automate.

Impactul economic al ROBOR: posibile efecte în lanț pentru milioane de credite

Analistul de date din domeniul bancar Silviu Gresoi a explicat pentru „Adevărul” că, în cazul în care acuzațiile Consiliului Concurenței vor fi confirmate definitiv în instanță, efectele asupra consumatorilor ar putea fi semnificative, având în vedere rolul ROBOR în contractele de credit acordate înainte de introducerea IRCC. „Dacă acuzațiile formulate de Consiliul Concurenței vor fi confirmate definitiv de instanțe, impactul asupra românilor poate fi semnificativ, deoarece ROBOR a reprezentat indicele de referință pentru milioane de contracte de credit”, a declarat pentru „Adevărul” Silviu Gresoi.

El explică faptul că, în practică, chiar și variații reduse ale ROBOR, de ordinul câtorva zecimi de punct procentual, pot genera costuri suplimentare importante pentru debitori atunci când sunt aplicate pe perioade lungi și la volume mari de credite. În aceste condiții, spune analistul, persoanele care au credite în lei legate de ROBOR ar fi putut suporta rate mai mari decât ar fi rezultat într-o piață complet concurențială.

În ceea ce privește recuperarea eventualelor pierderi, Silviu Greșoi subliniază că mecanismul juridic nu este automat și nici simplu de aplicat în practică. „Aplicarea unei amenzi de către Consiliul Concurenței nu conduce automat la despăgubirea clienților”, a precizat acesta, arătând că fiecare consumator ar trebui să demonstreze existența unui prejudiciu concret și legătura directă dintre comportamentul sancționat și costurile suportate în contractele de credit.

Analistul mai arată că, în funcție de motivarea finală a deciziei și de soluția instanțelor, ar putea apărea acțiuni individuale sau chiar colective ale consumatorilor, însă amploarea acestora va depinde de claritatea probelor și de modul în care va fi stabilit impactul real asupra dobânzilor plătite. În acest moment, spune el, discuția rămâne una deschisă, aflată în așteptarea parcursului juridic complet al dosarului.

Ce pot face concret românii: totul pornește de la contract

Avocata de business Elena Grecu a explicat pentru „Adevărul” că primul pas pentru orice client este verificarea contractului de credit, pentru că nu toate împrumuturile sunt afectate în același mod.

„ROBOR este un indice de referință folosit în anumite contracte de credit cu dobândă variabilă. Mai simplu spus, este un reper după care banca putea calcula dobânda, de regulă prin formula: ROBOR plus marja fixă a băncii. Dacă această formulă apare în contract, ROBOR a influențat rata lunară. Dacă în contract apare IRCC, dobândă fixă sau alt mecanism de calcul, situația trebuie analizată separat”, a declarat avocata Elena Grecu.

Ea subliniază că simpla existență a unei decizii de sancționare nu produce automat efecte pentru clienți.

„O amendă aplicată de Consiliul Concurenței nu înseamnă automat că fiecare client are dreptul la despăgubiri și nu înseamnă automat că fiecare rată plătită a fost calculată greșit. O astfel de concluzie se poate trage doar după analiza contractului, a perioadei vizate și a documentelor bancare”, a explicat ea.

Avocata atrage atenția și asupra riscului de dezinformare din spațiul public.

„Mesajul meu este să nu luați decizii doar pe baza știrilor sau a rețelelor sociale. Într-un astfel de subiect contează documentele și informațiile oficiale, altfel vă puteți implica în procese costisitoare fără rezultat”, a adăugat aceasta.

Decizia Consiliului Concurenței nu este finală

La rândul său, avocata Carmen Bănățeanu arată că, din punct de vedere juridic, discuția despre despăgubiri este prematură în acest moment, deoarece decizia Consiliului Concurenței nu este definitivă.

„Din perspectiva unui avocat de business, analiza trebuie nuanțată. Investigația Consiliului Concurenței s-a concentrat exclusiv asupra unor presupuse comportamente anticoncurențiale, fără a integra în mod adecvat particularitățile de funcționare ale sistemului bancar. De asemenea, decizia nu este definitivă, astfel încât, în stadiul actual, consumatorii nu pot valorifica efectele acesteia”, a declarat pentru „Adevărul” Carmen Bănățeanu.

Cu alte cuvinte, chiar dacă băncile au fost sancționate, efectele juridice finale depind de decizia instanțelor.

Impactul juridic al deciziei ROBOR: posibile procese și efecte pentru consumatori

Avocata Raluca Manea subliniază că ne aflăm în fața uneia dintre cele mai importante decizii ale Consiliului Concurenței din sectorul bancar, atât prin amploarea sancțiunilor, cât și prin consecințele pe termen lung asupra pieței financiare. „Ne aflăm în fața uneia dintre cele mai importante și, probabil, fără precedent decizii adoptate de Consiliul Concurenței în sectorul bancar din România”, a declarat pentru „Adevărul” avocata Raluca Manea, arătând că băncile au anunțat deja contestarea măsurii și că litigiile ar putea dura ani de zile, fiind parcurse toate gradele de jurisdicție.

Ea explică faptul că, în acest moment, decizia nu este definitivă, iar băncile beneficiază în continuare de prezumția legalității actelor administrative și de dreptul deplin de a formula căi de atac. Totuși, spune avocata, miza reală apare abia în scenariul unei confirmări definitive în instanță, când efectele juridice s-ar putea extinde dincolo de sancțiunile aplicate instituțiilor de credit.

„Dacă instanțele vor confirma definitiv concluziile Consiliului Concurenței și vor stabili că băncile au încălcat regulile concurențiale prin coordonarea comportamentului în procedura de stabilire a ROBOR, nu înseamnă că ratele creditelor vor fi recalculate automat și nici că sumele achitate de consumatori vor fi restituite de drept”, a precizat aceasta.

Potrivit acesteia, o astfel de hotărâre ar putea reprezenta un fundament juridic important pentru clienții care consideră că au fost prejudiciați și care ar putea deschide acțiuni separate în instanță pentru recuperarea eventualelor pierderi.

Raluca Manea arată că, din această perspectivă, o decizie definitivă de condamnare nu ar închide discuția, ci ar deschide o nouă etapă litigioasă, în care accentul s-ar muta de la sancționarea băncilor la eventualele despăgubiri solicitate de consumatori. În același timp însă, avocata atrage atenția că și scenariul invers rămâne posibil, respectiv anularea sancțiunilor de către instanțe, caz în care băncile și-ar putea consolida poziția juridică și reputațională.

„Procedura judiciară poate conduce și la o soluție favorabilă instituțiilor de credit. Dacă instanțele vor concluziona că decizia Consiliului Concurenței nu este întemeiată, băncile își vor putea restabili pe deplin credibilitatea și poziția în piață”, a mai declarat pentru Adevărul avocata Raluca Manea. În opinia sa, într-un sector în care încrederea este esențială, rezultatul final al acestor litigii va avea nu doar consecințe juridice, ci și un impact semnificativ asupra percepției publice și a stabilității pieței financiare.

Ancheta privind ROBOR: Telefoanele personale ale bancherilor, verificate de inspectorii de concurență

BNR: problema nu ține de reglementări bancare

Din perspectiva Băncii Naționale a României, discuția nu vizează încălcarea unor reguli bancare, ci interpretarea comportamentului instituțiilor de credit în cadrul unui mecanism reglementat.

„În comunicat se precizează că regulamentul nu este vizat. Pe de altă parte, băncile susțin că nu l-au încălcat. Consiliul trebuie să precizeze ce consideră a fi neconcurențial în comportamentul băncilor, de vreme ce nu este vorba despre informații confidențiale — toată lumea are acces la cotații. În plus, așa cum a spus domnul Chirițoiu, aspectele care țin de concurență nu intră în atribuțiile BNR, ci în cele ale Consiliului Concurenței”, a declarat pentru „Adevărul” Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

Declarația confirmă separarea clară a rolurilor instituționale: BNR reglementează piața, dar nu stabilește dacă există încălcări ale regulilor de concurență.

Economistul Radu Georgescu: problema reală este costul banilor

Economistul Radu Georgescu mută discuția din zona tehnică în zona practică, spunând că pentru oameni contează în primul rând costul efectiv al banilor.

„Atât pentru o bancă, cât și pentru tine, contează un singur lucru: costul banilor”, a declarat Radu Georgescu.

El explică faptul că dezbaterea despre ROBOR este adesea prea tehnică, în timp ce consumatorii sunt interesați de efectele directe asupra bugetului lor.

„Oamenii vor să primească o dobândă decentă și corectă atunci când își țin economiile în depozite bancare și să nu plătească dobânzi uriașe când au credite”, a declarat economistul.

În opinia sa, analiza sistemului bancar ar trebui să se concentreze pe rezultatul final, nu pe indicatori tehnici.

„Pe mine, ca utilizator de servicii bancare, mă lasă rece definiția ROBOR-ului”, a spus economistul.

Consiliul Concurenței: clienții pot acționa băncile în instanță

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, susține că investigația nu a vizat un cartel clasic, dar a identificat schimburi de informații între bănci care au afectat mecanismul de formare a ROBOR.

El afirmă că dosarul privește exclusiv regulile de concurență, nu reglementările bancare sau activitatea BNR, și că probele sunt solide. „Este un caz fără mari dubii”, a declarat Chirițoiu.

În privința efectelor asupra consumatorilor, acesta susține că impactul asupra ratelor a fost redus. „Vorbim de fracțiuni de procente”, a clarat el.

Totodată, Consiliul Concurenței nu calculează prejudicii. „Noi nu cuantificăm prejudicii. Eventualele despăgubiri sunt o chestiune care ține de instanțele civile”, a declarat acesta.

Chirițoiu confirmă însă că decizia poate fi folosită în acțiuni civile împotriva băncilor.

Piperea: 1 milion de consumatori ar putea fi afectați

Avocatul Gheorghe Piperea avertizează că impactul potențial al situației ar putea viza „probabil peste un milion de consumatori, mai ales cei din programul Prima Casă (cel puțin 350.000), aproximativ 50.000 de firme, inclusiv din programele IMM Invest, precum și câteva sute de UAT-uri și instituții publice”, adăugând că, în absența unei corectări voluntare a contractelor și a plății prejudiciilor de către bănci, „ar putea urma zeci de mii de procese de modificare a contractelor și alte zeci de mii de acțiuni în despăgubire”.

Băncile resping acuzațiile și anunță procese

Băncile sancționate în dosarul privind mecanismul ROBOR resping în mod unitar concluziile Consiliului Concurenței și susțin că au respectat permanent legislația și reglementările Băncii Naționale a României. Instituțiile de credit afirmă că nu a existat o înțelegere anticoncurențială, iar mecanismul de fixing este unul strict reglementat, în care transparența cotațiilor este o cerință a sistemului, nu o abatere de la regulile de piață. Toate băncile au anunțat că vor contesta decizia în instanță, considerând sancțiunile neîntemeiate sau bazate pe interpretări eronate ale modului de funcționare a pieței monetare.

10 bănci și Biroul de credit, verificate de Consiliul Concurenței

În reacțiile individuale, ING Bank și-a exprimat dezacordul față de decizie, pe care o consideră „profund neîntemeiată”, în timp ce CEC Bank a calificat amenda drept „absolut inacceptabilă” și vorbește despre posibile interpretări greșite ale cadrului de reglementare. Raiffeisen Bank susține că investigația nu a identificat nicio înțelegere între bănci, ci doar aspecte legate de transparența cotațiilor, iar BRD afirmă că respectarea strictă a regulilor a condus, în mod paradoxal, la sancțiune.

Banca Transilvania respinge ferm concluziile Consiliului Concurenței, susținând că decizia nu are fundament real și avertizează asupra impactului asupra sistemului bancar și a capacității de creditare. UniCredit Bank consideră decizia „injustă și nefundamentată”, acuzând lipsa analizei argumentelor prezentate în timpul investigației. Exim Banca Românească susține, de asemenea, că și-a desfășurat activitatea în totală conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil, sub supravegherea BNR, și anunță că va contesta decizia, afirmând că va utiliza toate căile legale pentru a-și demonstra corectitudinea conduitei.

Toate băncile implicate anunță că vor folosi căile legale pentru a contesta sancțiunile și își exprimă încrederea că instanțele vor clarifica situația.

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi semnificative, cea mai mare revenind Băncii Transilvania, urmată de Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și alte instituții de credit, sumele totale ridicându-se la mai multe miliarde de lei cumulat la nivelul întregului sector sancționat.

Amenzile aplicate sunt următoarele: