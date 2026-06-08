Cazul elevei din Cluj care ar fi fost drogată la banchet: testele toxicologice, negative. Ce au descoperit medicii

Au apărut noi informații în cazul elevei din Cluj-Napoca care a ajuns la spital după banchetul de absolvire, despre care familia susținea că ar fi fost drogată și agresată sexual.

Primele rezultate medicale indică însă un tablou diferit față de cel reclamat inițial, potrivit Observator. Testele toxicologice efectuate la Spitalul Județean de Urgență Cluj nu au evidențiat prezența substanțelor interzise în organismul tinerei, spun surse medicale.

Inclusiv analiza probelor de urină ar fi avut rezultat negativ în ceea ce privește drogurile.

Investigațiile continuă la Institutul de Medicină Legală, unde se efectuează analize suplimentare pentru clarificarea momentului și eventualelor circumstanțe ale incidentului, inclusiv dacă a existat sau nu o agresiune sexuală.

Surse medicale mai susțin că starea de rău pentru care tânăra, majoră, a fost transportată la spital ar fi fost provocată de un consum excesiv de alcool.

Fata a fost externată în aceeași zi.

Ce cred părinții fetei

Cazul a fost semnalat inițial de părinții fetei, care au reclamat că fiica lor ar fi fost drogată de trei colegi după petrecerea de final de liceu, iar ulterior ar fi fost dusă într-un parc și agresată sexual.

Familia a declarat că a găsit-o în stare de confuzie, prezentând urme de lovituri, fără să își amintească cele întâmplate.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate ce s-a petrecut în noaptea banchetului, urmând să ia o decizie pe baza probelor și a rezultatelor medico-legale finale.