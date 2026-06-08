Protejați de sistem? Imperiul secret al fraților Tate. Cum s-a prăbușit și cine îi ajută din umbră

Influencerul britanico-american Andrew Tate a devenit una dintre cele mai controversate figuri ale internetului, transformându-se din sportiv de performanță într-un simbol al „manospherei” globale. În același timp, el și fratele său, Tristan, se confruntă cu acuzații privind exploatarea femeilor și traficul de persoane, acuzații pe care le resping categoric, arată o anchetă New Yorker.

La nord de București, într-un cartier rezidențial cunoscut sub numele de American Village, se află un complex păzit care a devenit punctul central al unei investigații cu implicații internaționale. Proprietatea aparține fraților Andrew și Tristan Tate, doi influenceri care s-au stabilit în România în urmă cu aproximativ un deceniu.

Potrivit documentelor judiciare, mărturiilor și materialelor analizate de autorități, anchetatorii susțin că aici ar fi funcționat o parte a unei rețele prin care femei erau recrutate și implicate în activități de producție de conținut pentru adulți. Frații Tate resping toate acuzațiile și afirmă că sunt victimele unei campanii motivate politic.

O investigație declanșată în 2022

În aprilie 2022, autoritățile române au intervenit la o vilă asociată fraților Tate după ce Ambasada Statelor Unite a transmis informații privind posibila reținere împotriva voinței sale a unei cetățene americane.

Potrivit anchetatorilor, tânăra trimisese mesaje către apropiați în care își exprima îngrijorarea cu privire la situația în care se afla și susținea că unele femei din jurul său păreau controlate și manipulate.

Operațiunea a dus la deschiderea unei investigații privind suspiciuni de trafic de persoane. Deși Andrew și Tristan Tate au fost audiați, ei au fost eliberați la scurt timp, iar Andrew Tate a minimalizat incidentul în declarațiile publice ulterioare.

Ascensiunea unei figuri influente pe internet

La momentul raidului, Andrew Tate se afla în plină ascensiune mediatică. Fost campion de kickboxing, el acumulase milioane de urmăritori pe platformele sociale, promovând un amestec de mesaje despre succes financiar, stil de viață extravagant și rolurile tradiționale de gen.

Mesajele sale au rezonat în special cu o parte a publicului masculin tânăr, care se simțea marginalizat sau dezamăgit de schimbările sociale contemporane. Criticii săi susțin însă că discursul său promovează misoginia și normalizează comportamente abuzive.

Tate a devenit una dintre cele mai vizibile figuri ale așa-numitei „manosphere” – un ecosistem online format din comunități care contestă feminismul și susțin o viziune tradițională asupra relațiilor dintre bărbați și femei,sblniază New Yorker .

Modelul de afaceri din spatele popularității

O componentă importantă a succesului său a fost lansarea platformei Hustlers University, un program online cu abonament care promitea cursuri despre antreprenoriat și generarea de venituri.

Modelul includea un sistem de marketing afiliat prin care utilizatorii erau încurajați să redistribuie fragmente video cu Andrew Tate pe rețelele sociale. Acest mecanism a contribuit la răspândirea rapidă a conținutului său și la amplificarea vizibilității sale în algoritmii platformelor digitale.

În lunile care au urmat, videoclipurile asociate numelui său au acumulat miliarde de vizualizări, transformându-l într-un fenomen global.

De la influencer la actor politic

Pe măsură ce audiența sa a crescut, Andrew Tate a început să exercite o influență și în sfera politică. El și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru Donald Trump și pentru mișcările conservatoare din Statele Unite.

Susținătorii îl consideră un apărător al libertății de exprimare și al valorilor masculine tradiționale. Criticii afirmă că mesajele sale contribuie la radicalizarea tinerilor și la răspândirea unor idei extremiste privind rolul femeilor în societate.

După ce mai multe platforme importante i-au suspendat conturile în 2022, notorietatea sa a continuat să crească, iar aparițiile în media conservatoare din SUA i-au consolidat profilul public, susține publicația.

Acuzații și apărare

Procurorii români susțin că frații Tate ar fi atras mai multe femei în România prin relații romantice și promisiuni personale, pentru ca ulterior să le implice în activități lucrative din industria conținutului pentru adulți.

Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile. Ei afirmă că relațiile respective au fost consensuale și că ancheta este lipsită de fundament.

Procesul continuă să atragă atenția internațională, atât din cauza notorietății inculpaților, cât și a dezbaterilor mai ample privind influența personalităților online asupra tinerilor și rolul platformelor digitale în răspândirea unor astfel de mesaje.

Ascensiunea afacerilor online ale lui Andrew Tate și acuzațiile formulate de foste colaboratoare

Înainte de a deveni una dintre cele mai influente și controversate figuri ale internetului, Andrew Tate și-a construit averea prin intermediul industriei de videochat. Documente judiciare, mărturii și declarații publice oferă o imagine asupra modului în care această afacere s-a dezvoltat și asupra acuzațiilor care aveau să apară ulterior.

La începutul anilor 2010, Andrew Tate căuta o modalitate de a-și transforma notorietatea din kickboxing într-o sursă consistentă de venit. După ce a analizat diverse opțiuni din industria divertismentului pentru adulți, el a decis să investească într-un model de afaceri bazat pe platformele de videochat, aflate atunci într-o perioadă de expansiune rapidă.

Potrivit propriilor sale declarații, Tate a convins mai multe femei cu care avea relații să participe la proiect. Una dintre acestea a fost Bibiana Hruskova, care a devenit una dintre primele persoane implicate în afacere. Ea apărea pe platforme de streaming live destinate publicului adult, în timp ce Tate se ocupa de partea operațională și de comunicarea cu utilizatorii.

O afacere aflată în plină dezvoltare

Industria videochatului traversa atunci o perioadă de creștere accelerată, iar Tate a susținut ulterior că modelul său de afaceri a generat venituri semnificative într-un timp relativ scurt.

În interviuri și materiale video publicate de-a lungul anilor, el a afirmat că succesul nu se baza doar pe conținutul produs, ci și pe tehnici de marketing și interacțiune cu utilizatorii platformelor. Potrivit propriilor relatări, o mare parte a activității consta în construirea unor relații virtuale cu clienții și în menținerea implicării acestora pe termen lung.

Veniturile obținute au permis extinderea afacerii, iar Tate a început să renunțe treptat la cariera sportivă pentru a se concentra asupra noilor activități comerciale.

Recrutarea de noi colaboratoare

Pe măsură ce operațiunea s-a extins, Tate a început să recruteze alte femei pentru a lucra în cadrul afacerii. Unele dintre acestea au declarat ulterior că au fost atrase de promisiunea unor câștiguri financiare considerabile și a unui stil de viață mai confortabil.

Una dintre femeile care au acceptat oferta a fost o tânără britanică identificată în articol sub pseudonimul Maya Navarro. Potrivit mărturiei sale, Tate s-a prezentat drept un antreprenor de succes și i-a descris oportunitatea ca pe o cale rapidă către independență financiară.

Navarro a declarat că, inițial, experiența i s-a părut atractivă. Veniturile obținute depășeau cu mult ceea ce câștigase anterior, iar perspectiva unui trai mai prosper a determinat-o să continue colaborarea.

Acuzații de agresiune și constrângere

Situația s-a schimbat însă, potrivit mărturiei sale, după ce relația profesională cu Tate a devenit tot mai strânsă.

Navarro susține că a fost victima unor agresiuni sexuale și fizice în timpul perioadei petrecute în cadrul afacerii. Ea afirmă că incidentele au avut loc în mai multe rânduri și că s-a simțit incapabilă să părăsească imediat mediul respectiv din cauza dependenței financiare și a influenței exercitate asupra sa, scrie New Yorker .

O altă femeie, identificată sub pseudonimul Emilia Walker, a formulat acuzații similare. Potrivit declarațiilor depuse ulterior în documente judiciare, aceasta a susținut că a fost agresată fizic și supusă unor acte de violență repetate.

Andrew Tate a respins în mod constant aceste acuzații, afirmând că toate relațiile și contactele sexuale au fost consensuale.

Primele plângeri către autorități

În vara anului 2015, mai multe femei au contactat poliția britanică pentru a raporta presupusele abuzuri.

Potrivit documentelor judiciare, autoritățile au început să investigheze o serie de acuzații privind agresiuni sexuale și comportamente coercitive. Una dintre reclamante a prezentat inclusiv mesaje atribuite lui Tate, despre care a susținut că făceau referire la incidentele raportate.

Tate a negat toate acuzațiile și a declarat că acestea nu reflectă realitatea relațiilor pe care le-a avut cu respectivele femei.

Deși a fost audiat în cadrul investigației, procedurile nu au dus imediat la formularea unor acuzații penale definitive.

Mutarea în România

În aceeași perioadă, Andrew și Tristan Tate au decis să părăsească Regatul Unit și să se stabilească în România.

Potrivit declarațiilor făcute ulterior de Andrew Tate, intenția sa era să își dezvolte afacerile într-un nou mediu și să își extindă investițiile.

După sosirea la București, frații Tate au început să investească în imobiliare și în alte activități comerciale. În anii următori, ei și-au construit o imagine publică bazată pe succes financiar, automobile de lux și un stil de viață extravagant.

Complexul rezidențial pe care îl dețin la periferia Bucureștiului a devenit ulterior unul dintre principalele puncte de interes ale anchetelor desfășurate de autoritățile române și internaționale.

Un caz cu ecou global

Astăzi, Andrew Tate rămâne una dintre cele mai polarizante figuri din spațiul online. Susținătorii săi îl consideră un simbol al independenței financiare și al succesului personal, în timp ce criticii îl acuză că promovează misoginia și normalizează comportamente abuzive.

În paralel cu dezbaterea publică privind influența sa culturală și politică, dosarele judiciare care îl vizează continuă să atragă atenția presei și a autorităților din mai multe țări.

Frații Tate continuă să respingă toate acuzațiile formulate împotriva lor și susțin că sunt victimele unor investigații motivate politic, în timp ce procurorii afirmă că dețin probe care justifică continuarea procedurilor judiciare.

România, noul centru al operațiunilor fraților Tate

După mutarea în România, Andrew și Tristan Tate au extins semnificativ afacerile care le-au adus notorietatea și averea. Documente judiciare, declarații publice și mărturii ale unor foste colaboratoare conturează imaginea unei operațiuni complexe, care se află acum în centrul unor investigații internaționale.

Pentru Andrew Tate, România reprezenta o jurisdicție pe care o considera mai favorabilă dezvoltării afacerilor sale decât Regatul Unit. În numeroase apariții online, el a susținut că beneficiază de conexiuni influente și a făcut afirmații despre capacitatea sa de a rezolva probleme prin intermediul unor contacte din mediul politic, al forțelor de ordine și al lumii interlope.

După stabilirea la București, frații Tate au adus în România mai multe femei recrutate anterior în Marea Britanie și au continuat să dezvolte afacerile din industria videochatului. Ei au investit în securitate privată și au angajat personal pentru protecția proprietăților și a activităților comerciale.

În discuțiile publice ulterioare, Andrew Tate a afirmat că mutarea sa în România a fost influențată de percepția că legislația și sistemul judiciar local ar fi mai puțin restrictive. Aceste declarații au atras atenția criticilor și a autorităților, fiind ulterior analizate în contextul investigațiilor care îl vizează.

Frații Tate resping categoric orice acuzație de abuz sau exploatare. În interviuri acordate presei, Andrew Tate a susținut că nu a făcut rău niciunei femei și că toate relațiile și activitățile desfășurate în cadrul afacerilor sale au fost consensuale și legale.

Metodele de recrutare

Potrivit procurorilor și experților în combaterea traficului de persoane, metodele folosite pentru recrutarea unor femei prezentau caracteristici similare cu ceea ce este cunoscut sub denumirea de „metoda lover-boy” — o strategie prin care relațiile romantice sunt utilizate pentru a crea dependență emoțională și pentru a facilita ulterior exploatarea economică.

Documentele analizate de anchetatori arată că recrutarea avea loc frecvent prin intermediul rețelelor sociale și al aplicațiilor de dating. Femeile erau contactate online, iar cele care răspundeau pozitiv erau invitate să dezvolte relații personale cu membrii grupului.

Înregistrări și mesaje private citate în dosarele judiciare sugerează că anumite colaboratoare mai vechi aveau un rol activ în convingerea noilor recrutate să se alăture operațiunii. Una dintre persoanele menționate în acest context este Bibiana Hruskova, una dintre primele partenere și colaboratoare ale lui Andrew Tate.

Control și dependență financiară

Potrivit declarațiilor unor foste colaboratoare, activitatea era organizată într-un mod care limita independența financiară și personală a femeilor implicate. Mai multe persoane au afirmat că nu aveau acces complet la informațiile privind veniturile generate de activitatea lor online.Anchetatorii susțin că unele dintre femei erau încurajate să locuiască în proprietățile controlate de frații Tate și să își desfășoare activitatea exclusiv în cadrul organizației.

Foști membri ai grupului au descris un mediu în care controlul emoțional și dependența financiară jucau un rol important. Unele dintre acestea au declarat că, inițial, au fost atrase de promisiunile privind câștiguri ridicate și un stil de viață luxos, dar că ulterior au constatat că realitatea era diferită de așteptări.

Frații Tate contestă aceste afirmații și susțin că toate persoanele implicate au participat voluntar și au beneficiat de oportunități economice pe care altfel nu le-ar fi avut.

Controverse în timpul apariției la „Big Brother”

În 2016, Andrew Tate a participat la ediția britanică a emisiunii „Big Brother”, însă prezența sa în competiție a fost de scurtă durată. În perioada respectivă, presa britanică a publicat imagini și materiale video din trecutul său, care au generat controverse și au determinat intensificarea atenției publice asupra activităților sale.

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Ulterior s-a aflat că producătorii emisiunii fuseseră informați de poliția britanică despre existența unor acuzații formulate de mai multe femei. Tate a negat orice faptă ilegală și a susținut că materialele respective au fost scoase din context.

Extinderea afacerii prin Model Stars

În aceeași perioadă, operațiunea s-a profesionalizat prin intermediul unei agenții de recrutare numite Model Stars. Compania era prezentată public drept o afacere administrată de femei, care oferea oportunități financiare pentru tinere interesate de activitatea online.

În realitate, potrivit documentelor judiciare, rolul agenției era de a identifica și recruta noi colaboratoare pentru platformele operate de grup. Naomi John, o antreprenoare britanică implicată în proiect, a fost adusă la București pentru a coordona o parte dintre activitățile de recrutare și administrare.

Mai multe foste colaboratoare au declarat că aceasta gestiona conturile de streaming și oferea instrucțiuni privind conținutul produs. Una dintre femeile recrutate prin această structură a fost Abigail Tyson, care lucra anterior într-un magazin din orașul britanic Grimsby. Potrivit mărturiei sale, a fost convinsă să se mute în România după ce i s-au prezentat perspective financiare considerabil mai bune.

Tyson a dezvoltat ulterior o relație cu Tristan Tate și a devenit una dintre cele mai profitabile colaboratoare ale operațiunii. Ea a declarat însă că nu s-a considerat niciodată victimă și că relația sa cu frații Tate a fost una voluntară.

Investigații în desfășurare

În prezent, o parte dintre femeile implicate în aceste activități susțin că au fost exploatate, manipulate sau controlate, în timp ce altele continuă să îi apere pe frații Tate și să afirme că experiențele lor au fost pozitive.Această divergență de mărturii reprezintă unul dintre elementele centrale ale anchetelor aflate în desfășurare.

Autoritățile române și britanice continuă să analizeze documente, comunicații și declarații ale martorilor pentru a stabili dacă activitățile desfășurate de frații Tate au încălcat legislația privind traficul de persoane, exploatarea sexuală și criminalitatea organizată. Frații Andrew și Tristan Tate resping toate acuzațiile și afirmă că sunt ținta unor investigații nedrepte, motivate de notorietatea lor și de opiniile pe care le exprimă public.

De la afaceri online la influență politică: extinderea imperiului Tate și controversele care l-au însoțit

Pe măsură ce afacerile fraților Tate s-au extins, influența lor s-a făcut simțită nu doar în industria conținutului online, ci și în spațiul politic și cultural. În paralel, documente judiciare, mărturii și materiale interne au ridicat întrebări cu privire la metodele folosite pentru recrutarea și controlul colaboratoarelor.

La apogeul afacerii de videochat, Andrew și Tristan Tate susțineau că zeci de femei lucrau pentru operațiunile lor din România și Regatul Unit. Potrivit unor foste colaboratoare, organizația devenise o structură extinsă, cu recrutori, administratori și coordonatori responsabili de gestionarea activității zilnice.

Mai multe persoane implicate în operațiune au afirmat că Naomi John, o colaboratoare apropiată a grupului, a jucat un rol important în administrarea afacerii. Unele foste angajate au sugerat că aceasta era motivată atât de beneficiile financiare, cât și de relația personală pe care o avea cu Andrew Tate. John nu a comentat public aceste afirmații.

Construirea unui brand online

În aceeași perioadă, Andrew Tate și-a consolidat prezența pe rețelele sociale printr-un stil provocator și controversat. Postările sale, adesea concepute pentru a genera reacții puternice, vizau subiecte culturale și politice sensibile și atrăgeau milioane de vizualizări.

Pe lângă componenta de divertisment, Tate promova o filozofie bazată pe disciplină personală, succes financiar, condiție fizică și autonomie individuală. Mesajele sale au găsit un public numeros în rândul unor tineri care considerau că modelele tradiționale de masculinitate sunt marginalizate în discursul public contemporan.

Criticii săi au susținut însă că retorica sa normaliza misoginia și contribuia la răspândirea unor atitudini ostile față de femei și față de mișcările pentru egalitate de gen.

Intrarea în cercurile conservatoare

Controversele generate de declarațiile sale privind feminismul și agresiunile sexuale au coincis cu apropierea sa de anumite figuri și organizații conservatoare din Statele Unite și Marea Britanie.

După alegerile prezidențiale americane din 2016, Tate a devenit un susținător vocal al mișcării „Make America Great Again” și a cultivat relații cu influenceri și activiști din zona conservatoare. El a susținut public că are acces la persoane influente din politica americană și a folosit aceste conexiuni pentru a-și consolida imaginea publică.

Totodată, a dezvoltat legături cu personalități controversate ale dreptei radicale britanice și americane, consolidându-și poziția într-un ecosistem online în care politica, cultura digitală și afacerile se intersectau tot mai frecvent, subliniază New Yorker .

Acuzații formulate de Lauren Southern

Printre persoanele care au formulat ulterior acuzații împotriva lui Andrew Tate se numără activista canadiană Lauren Southern.

Southern a declarat că, în 2018, a fost invitată la București pentru a discuta o posibilă colaborare media finanțată de frații Tate. Potrivit relatării sale, întâlnirile inițiale au avut un caracter profesional, însă ulterior situația a degenerat.

Ea susține că a fost victima unei agresiuni sexuale într-un hotel din București. Southern afirmă că a solicitat ulterior asistență medicală și că experiența a avut un impact semnificativ asupra sa.

Andrew Tate neagă acuzațiile și a respins în mod repetat orice afirmație potrivit căreia ar fi comis o agresiune sexuală.

Southern a declarat că nu a făcut publice aceste acuzații timp de mai mulți ani, considerând că o astfel de dezvăluire i-ar fi afectat reputația și poziția în mediile politice conservatoare în care activa.

Eșecul investigațiilor din Regatul Unit

În 2019, autoritățile britanice au informat mai multe femei care formulaseră plângeri împotriva lui Tate că nu vor fi formulate acuzații penale în dosarele respective.

Decizia a provocat dezamăgire în rândul reclamantelor, care au declarat că au așteptat ani întregi pentru o concluzie a anchetei. Unele dintre ele au criticat modul în care au fost evaluate probele și au susținut că aspecte relevante ale mărturiilor lor au fost ignorate.

În aceeași perioadă, rata condamnărilor în cazurile de viol raportate în Regatul Unit se afla la un nivel foarte redus, fapt care a generat dezbateri ample privind eficiența sistemului judiciar în astfel de dosare.

Pentru Tate, decizia autorităților a reprezentat o victorie majoră. Mesajele și aparițiile sale publice din perioada următoare sugerează că s-a simțit validat de rezultatul investigației și și-a intensificat prezența online.

Hustlers University și „War Room”

După această perioadă, Andrew Tate a lansat platforma Hustlers University, un serviciu bazat pe abonament care promitea instruire în domenii precum antreprenoriatul, investițiile și marketingul digital.

Succesul comercial al proiectului a generat venituri de ordinul zecilor de milioane de dolari anual și a contribuit la transformarea sa într-un fenomen global al internetului.

În paralel, Tate a dezvoltat și comunitatea exclusivistă numită „War Room”, prezentată drept o rețea internațională destinată dezvoltării personale și profesionale a membrilor săi.

Documente, conversații interne și materiale analizate de jurnaliști și anchetatori sugerează însă că o parte dintre cursuri erau dedicate strategiilor de recrutare și control psihologic al femeilor. Criticii au susținut că unele dintre metode promovau manipularea emoțională și exploatarea relațiilor personale în scop financiar.

Investigații și mărturii contradictorii

În cadrul comunității au activat persoane din mai multe țări, inclusiv influenceri, antreprenori și activiști politici. Unele materiale interne conțineau relatări despre recrutarea de colaboratoare pentru platforme online și despre modalități de maximizare a veniturilor generate de acestea.

Mai multe foste colaboratoare au declarat că s-au simțit manipulate, controlate sau exploatate. Alte femei care au lucrat cu frații Tate au respins însă aceste caracterizări și au susținut că participarea lor a fost voluntară.

Această contradicție între mărturii reprezintă unul dintre elementele centrale ale anchetelor aflate în desfășurare.

În prezent, autoritățile din mai multe jurisdicții continuă să analizeze documente, comunicații și declarații ale martorilor pentru a stabili dacă activitățile desfășurate de Andrew și Tristan Tate au încălcat legislația privind traficul de persoane, exploatarea sexuală și criminalitatea organizată.

Frații Tate neagă toate acuzațiile și susțin că afacerile lor au fost legale, iar toate persoanele implicate au participat de bunăvoie.

Prăbușirea și relansarea rețelei Tate, conexiuni politice și controverse juridice între SUA și România

Rămași fără principala sursă de venit după blocarea afacerilor cu studiouri de videochat și vizați de interdicția de a părăsi România, frații Andrew și Tristan Tate au apelat la strategii de lobby politic în Statele Unite pentru a influența parcursul dosarelor lor penale.

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În spatele imaginilor opulente promovate pe rețelele sociale, documente interne și mărturii ale apropiaților indică faptul că, în cursul anului 2024, resursele financiare ale celor doi britanici erau sever afectate. Scăderea numărului de abonați la platformele lor online, cauzată de lipsa conținutului proaspăt, a determinat rețeaua din jurul acestora să caute sprijin la cel mai înalt nivel politic în Washington.

Filiera Mar-a-Lago și campania electorală din SUA

Conform investigațiilor, un asociat apropiat al fraților Tate, Justin Waller, a reușit în primăvara anului 2024 să obțină acces la reședința Mar-a-Lago, dezvoltând o relație de proximitate cu Barron Trump, fiul cel mic al candidatului republican de la acea vreme. Prin acest canal, Andrew Tate ar fi purtat discuții de la distanță cu membri ai cercului prezidențial.

Sprijinul politic s-a materializat vizibil după victoria republicană în alegerile prezidențiale din SUA. Paul Ingrassia, unul dintre avocații americani ai fraților Tate, a fost desemnat ca legătură a Casei Albe cu Departamentul de Justiție al SUA. Alina Habba, consilier juridic al președintelui Donald Trump, și-a exprimat public simpatia față de Andrew Tate într-un podcast, comparând situația acestuia cu investigațiile care l-au vizat pe liderul de la Casa Albă, scrie New Yorker .

Presiunile diplomatice și ridicarea interdicției de călătorie

La scurt timp după scrutinul american, evoluțiile din justiția română au luat o turnură favorabilă fraților Tate. Curtea de Apel București a trimis rechizitoriul înapoi la procurori, invocând erori de procedură, ceea ce a amânat procesul pe termen nedefinit.

Contextul politic regional din iarna anului 2024, marcat de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România de către Curtea Constituțională, a oferit oficialilor americani din tabăra conservatoare un pretext pentru a critica deschis instituțiile de la București. Figuri politice precum J.D. Vance și Richard Grenell au acuzat public o presupusă ingerință a „elitelor liberale”.

Surse din cadrul echipei de relații publice a fraților Tate au confirmat că s-a profitat de acest moment în cadrul Conferinței de Securitate de la München, unde Grenell a ridicat oficial problema situației juridice a celor doi cetățeni britanici în fața ministrului român al Afacerilor Externe, de atunci, Emil Hurezeanu.

„Guvernul român a tratat aceste critici cu maximă seriozitate, având în vedere dependența strategică a României de parteneriatul de apărare cu SUA,” declara Emil Hurezeanu.

La mai puțin de 24 de ore de la aceste discuții pe canale diplomatice, interdicția de călătorie impusă fraților Tate a fost ridicată de instanțele din România. Surse din cadrul structurilor de aplicare a legii de la București au catalogat decizia drept una „neobișnuită și influențată din afara sistemului judiciar”.

Sosirea în SUA și noi investigații federale

La sfârșitul lunii februarie 2025, Andrew și Tristan Tate au părăsit România cu destinația Florida. La aterizare, însă, agenții federali ai Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) le-au confiscat telefoanele mobile, în cadrul unei anchete discrete deschise încă din timpul administrației anterioare.

În ciuda acestui incident, Andrew Tate a inițiat un turneu public în mediile de dreapta din SUA, afișându-se alături de personalități influente din mediul politic și sportiv, precum Roger Stone și președintele UFC, Dana White.

Noi acuzații în California și eșecul parțial al acțiunilor civile

În timpul șederii în Los Angeles, un model american, Brianna Stern, l-a acuzat pe Andrew Tate de agresiune fizică severă și tentativă de intimidare în incinta unui hotel din Beverly Hills. Deși rapoartele medicale au atestat un sindrom post-comoție, procuratura din Los Angeles a decis în vară să nu formuleze acuzații penale, invocând probe insuficiente. Ca replică, echipa juridică a lui Tate a deschis un proces de defăimare împotriva tinerei, solicitând daune de 50 de milioane de dollars.

O dinamică similară s-a înregistrat și în Florida, unde o instanță civilă a respins o parte semnificativă din plângerile formulate de o altă acuzatoare, Ella Hadley, tot din lipsă de dovezi concrete.

Presiunea din Regatul Unit și disidența din interiorul rețelei

În timp ce procedurile din România stagnează pe fondul unor scandaluri interne privind corupția din sistemul judiciar, autoritățile din Marea Britanie mențin deschis un dosar substanțial. Poliția britanică a formulat 21 de capete de acuzare pentru viol și trafic de persoane legate de începuturile afacerilor acestora din Luton, însă extrădarea nu poate fi pusă în aplicare până la soluționarea definitivă a procesului din România.

În paralel, fisuri majore au apărut în rețeaua de sprijin a fraților Tate. Elena Petrescu, coordonatoarea strategiei de imagine a celor doi, a demisionat public, declarând că „nu mai crede în nevinovăția lui Andrew”.

Valentina Hruskova, fosta parteneră din perioada de debut a afacerilor cu videochat, stabilită în prezent în Dubai, a deschis canale de consiliere online pentru femeile care doresc să părăsească industria sexului și să se recupereze după relații abuzive, confirmând indirect traumele asociate acelei perioade.

În timp ce frații Tate continuă să călătorească la nivel internațional și să își declare nevinovăția, calificând acuzațiile drept „propagandă coordonată”, impactul retoricii lor rămâne un subiect de dezbatere intensă la nivel global.

Organizațiile educaționale și structurile de poliție din Regatul Unit, America de Nord și Asia au raportat o creștere alarmantă a comportamentelor de misoginie violentă în școli, parțial alimentate de conținutul distribuit online de rețeaua Tate, fenomen catalogat de autoritățile britanice drept o „problemă de siguranță națională”, conchide New Yorker.