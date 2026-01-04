Scandal la spitalul din Constanța, unde o familie reclamă că nu s-a găsit niciun medic disponibil pentru un pacient cu anevrism

Un nou scandal zguduie Spitalul Județean Constanța, chiar la început de an, după ce un bărbat a reclamat că fratelel său, diagnosticat cu anevrism, nu a beneficiat de neurochirurg și nici de medic curant, iar solicitările pentru transferul către alte unități medicale ar fi fost ignorate.

Pacientul, în vârstă de 33 de ani, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe pe 29 decembrie, cu o durere de cap intensă. La scurt timp după internare, starea sa s-a agravat brusc: a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitat, intubat și transferat de urgență în Secția de Terapie Intensivă.

Familia susține că, încă de la internare, situația a fost scăpată de sub control, pentru că nu era niciun medic specialist nu era disponibil. În plus, mai spune bărbatul, personalul spitalului nu a oferit informații despre starea pacientului sau despre pașii medicali urmaț, astfel că este decis să dea spitalul în judecată şi că a sesizat deja Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii.

Cazul a scos în evidență una dintre problemele cronice ale sistemului sanitar românesc, şi anume lipsa specialiștilor și dificultatea de a asigura gărzi complete pentru pacienții în stare critică.

În acest context, într-o conferință de presă din 3 ianuarie, conducerea spitalului a recunoscut că există numeroşi medici care își iau scutiri medicale pentru a evita gărzi, motiv invocat de manager pentru lipsa personalului pe anumite secții.

Ministrul Sănătăţii trimite Corpul de Control la spital

Ca reacție la declarațiile managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit cărora pe anumite secții peste 70% dintre medici au scutire de gardă, Alexandru Dragobete, ministul Sănătăţii, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean din Constanţa.

„Am urmărit declarația managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța, potrivit căreia, pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă. Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat. Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală”, a spus Alexandru Rogobete, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că nu poate fi acceptată o situație în care restricțiile medicale există doar în sistemul public, dar nu și în cel privat.

„Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte. În același timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc și nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru și cu respect față de profesioniști, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienți. Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a explicat el.

Potrivit ministrului, reforma gărzilor este deja structurală și în curs de implementare.

„În acest an vom implementa un nou sistem, cu: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgență, plătite diferențiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate și efort. În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele și profesioniștii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore. Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie. Va fi o opțiune, acolo unde se dorește și unde este fezabilă, nu pentru toate spitalele și nu pentru toate specialitățile. Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiași spital decizia va putea fi adaptată pe secții. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea și acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă și adaptată realităților din teren”, a încheiat Alexnadru Rogobete.