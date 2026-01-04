search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scandal la spitalul din Constanța, unde o familie reclamă că nu s-a găsit niciun medic disponibil pentru un pacient cu anevrism

0
0
Publicat:

Scandal uriaș la Spitalul Județean Constanța (SJ), după ce fratele unui pacient care a suferit un anevrism a reclamat că nu există niciun medic de specialitate disponibul pentru astfel de situaţii grave. Ce măsuri anunţă Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete intervine în scandalul de la SJ Constanţa privind gărzile medicilor. FOTO: gov.ro
Alexandru Rogobete intervine în scandalul de la SJ Constanţa privind gărzile medicilor. FOTO: gov.ro

Un nou scandal zguduie Spitalul Județean Constanța, chiar la început de an, după ce un bărbat a reclamat că fratelel său, diagnosticat cu anevrism, nu a beneficiat de neurochirurg și nici de medic curant, iar solicitările pentru transferul către alte unități medicale ar fi fost ignorate.

Pacientul, în vârstă de 33 de ani, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe pe 29 decembrie, cu o durere de cap intensă. La scurt timp după internare, starea sa s-a agravat brusc: a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitat, intubat și transferat de urgență în Secția de Terapie Intensivă.

Familia susține că, încă de la internare, situația a fost scăpată de sub control, pentru că nu era niciun medic specialist nu era disponibil. În plus, mai spune bărbatul, personalul spitalului nu a oferit informații despre starea pacientului sau despre pașii medicali urmaț, astfel că este decis să dea spitalul în judecată şi că a sesizat deja Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii.

Cazul a scos în evidență una dintre problemele cronice ale sistemului sanitar românesc, şi anume lipsa specialiștilor și dificultatea de a asigura gărzi complete pentru pacienții în stare critică.

În acest context, într-o conferință de presă din 3 ianuarie, conducerea spitalului a recunoscut că există numeroşi medici care își iau scutiri medicale pentru a evita gărzi, motiv invocat de manager pentru lipsa personalului pe anumite secții.

Ministrul Sănătăţii trimite Corpul de Control la spital

Ca reacție la declarațiile managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit cărora pe anumite secții peste 70% dintre medici au scutire de gardă, Alexandru Dragobete, ministul Sănătăţii, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean din Constanţa.

 „Am urmărit declarația managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța, potrivit căreia, pe anumite secții, peste 70% dintre medici au scutire de gardă. Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez și nu contest existența unor patologii reale, pe care le respect și le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situații medicale obiective. Însă o proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat. Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală”, a spus Alexandru Rogobete, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că nu poate fi acceptată o situație în care restricțiile medicale există doar în sistemul public, dar nu și în cel privat.

„Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte. În același timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc și nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru și cu respect față de profesioniști, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienți. Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a explicat el.

Citește și: Revolta medicilor. Spitalele de stat riscă să nu mai poată asigura liniile de gardă

Potrivit ministrului, reforma gărzilor este deja structurală și în curs de implementare.

„În acest an vom implementa un nou sistem, cu: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgență, plătite diferențiat, pentru a reflecta corect nivelul de responsabilitate și efort. În paralel, analizăm – împreună cu sindicatele și profesioniștii din sănătate – o propunere inspirată din practica europeană: posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore. Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie. Va fi o opțiune, acolo unde se dorește și unde este fezabilă, nu pentru toate spitalele și nu pentru toate specialitățile. Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiași spital decizia va putea fi adaptată pe secții. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea și acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă și adaptată realităților din teren”, a încheiat Alexnadru Rogobete.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
digi24.ro
image
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
stirileprotv.ro
image
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe! La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
gandul.ro
image
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
mediafax.ro
image
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ideologul lui Putin exultă după ce Trump a „anexat” Venezuela și l-a capturat pe Maduro: „Ucraina trebuie să fie a noastră”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
cancan.ro
image
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
prosport.ro
image
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
playtech.ro
image
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Românul dat dispărut în urma tragediei din Elveția a fost găsit mort. MAE a făcut durerosul anunț
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă”
click.ro
image
Trei zodii care își schimbă complet viața după Luna Plină din 3 ianuarie. Ce schimbări pregătesc astrele
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 5–11 ianuarie 2026. Trei zodii trec peste toate provocările, iar un nativ are noroc în dragoste
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?