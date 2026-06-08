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Video O familie întreagă, mama, tatăl și copilul bolnav în fază terminală, s-ar fi sinucis aruncându-se de la etajul 36

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Doi părinți și copilul lor în vârstă de nouă ani, bolnav în fază terminală, au murit după ce au căzut dintr-un bloc turn de lux din sudul Londrei, într-un caz pe care autoritățile îl analizează ca posibilă crimă urmată de sinucidere.

Victimele, un cuplu și fiul lor, locuiau la etajul 36 al unui turn rezidențial cu 45 de niveluri din zona Elephant and Castle, potrivit Daily Mail Online.

Echipele de intervenție au fost alertate în dimineața zilei de 27 mai că mai multe persoane au căzut de la înălțime din zgârie-nori. În ciuda aplicării manevrelor de resuscitare, toate cele trei victime au fost declarate decedate la fața locului.

Inițial, Poliția Metropolitană a catalogat decesele drept „neașteptate” și a deschis o anchetă, precizând că nu există alte persoane rănite și că rudele victimelor au fost informate și primesc sprijin specializat.

Suspiciuni și mărturii

Ancheta nu a fost încă finalizată, însă indiciile preliminare sugerează ipoteza unei crime urmate de sinucidere. Deputatul local Neil Coyle a declarat pentru presa britanică că starea gravă de sănătate a copilului ar fi putut contribui la luarea unei decizii extreme.

Și unii locatari ai clădirii privesc cu scepticism varianta unei simple căderi accidentale. Potrivit acestora, balcoanele sunt prevăzute cu panouri de sticlă înalte, care depășesc nivelul pieptului, ceea ce ar face dificilă o cădere involuntară, chiar și pentru un adult.

Mai mulți rezidenți au afirmat că în săptămânile premergătoare tragediei au auzit frecvent țipete și certuri din apartamentul familiei. O vecină a declarat că zgomotele au încetat brusc în ziua incidentului și că poliția a chestionat vecinii în legătură cu aceste episoade.

Administratorii clădirii au transmis un mesaj locatarilor în ziua următoare tragediei, confirmând incidentul și anunțând prezența sporită a poliției în zonă. În comunicare se menționează că ancheta este în desfășurare și că vor exista restricții temporare de acces și închideri de drumuri.

Un complex exclusivist

Turnul „UNCLE”, în care a avut loc tragedia este un imobil de lux cu aproximativ 458 de apartamente, dotat cu facilități precum sală de fitness, spații de co-working, parcare subterană și un „sky lounge” cu vedere panoramică asupra Londrei.

Turnul „UNCLE”, în care a avut loc tragedia. FOTO captura FB BBC
Turnul „UNCLE”, în care a avut loc tragedia. FOTO captura FB BBC

Apartamentele sunt în mare parte ocupate de studenți internaționali și tineri profesioniști, iar chiria ajunge la aproximativ 2.700 de lire sterline pentru o garsonieră și 3.800 de lire pentru un apartament cu două camere. Comunitatea este descrisă de locatari ca fiind una fragmentată, în care vecinii se cunosc rar între ei.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, iar până la finalizarea acestora nu au fost făcute publice concluzii oficiale. În prezent, poliția nu caută alte persoane implicate în incident.

Amintim că, în august 2015, o mamă din SUA și-a împușcat mortal soțul bolnav de cancer și cei doi copii înainte de a se sinucide. Femeia suferea de depresie.

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