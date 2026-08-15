O nouă alertă a fost înregistrată sâmbătă pe litoralul românesc, de această dată în stațiunea Olimp, unde pe plajă au fost descoperite fragmente care par să provină de la o dronă. Bucățile au fost găsite în dreptul Hotelului Steaua de Mare.

UPDATE Salvamarul care a observat drona în largul mării: „Am văzut-o ieșind de la 300 de metri din mare”

Salvamarul care a observat obiectul plutind în largul mării, în zona stațiunii Olimp, a povestit cum a urmărit drona până când aceasta a fost adusă de valuri la mal. Potrivit acestuia, obiectul a fost observat în jurul orei 12:30, la aproximativ 300 de metri de țărm.

„A fost adusă de către valurile mării. Am urmărit-o până în momentul definitiv. A eșuat. Am asigurat perimetrul”, a declarat salvamarul. Acesta a explicat că, imediat ce obiectul a ajuns la mal, a delimitat zona și a alertat autoritățile.

„Am venit repede cu geaca de salvamar, am asigurat un perimetru, am sunat Poliția Națională, adică la specialii noștri. Am venit mai mulți colegi. Poliția, Jandarmeria, Pompierii, Poliția de Frontieră... au ridicat-o jandarmii”, a povestit acesta.

Salvamarul spune că a observat obiectul pentru prima dată în larg, însă nu a putut stabili dacă acesta avea sau nu o încărcătură.

„Am văzut-o ieșind de la 300 de metri din mare. În fine, n-am apucat să văd dacă avea sau nu vreun fel de încărcătură. Am văzut-o că a ieșit și, până nu a luat-o valul pe margine, am asigurat-o”, a declarat el.

Potrivit salvamarului, obiectul a fost observat în jurul orei 12:30-13:00, însă a fost nevoie de mai mult timp până când valurile l-au adus efectiv la mal. Plaja nu a fost evacuată în urma incidentului.

„Nu, nu a fost evacuată”, a precizat salvamarul, care a adăugat că, din ceea ce a putut observa, obiectul nu avea o încărcătură vizibilă

Știrea inițială

Fragmentul a fost ridicat rapid de autorități, iar plaja nu a fost închisă, potrivit informațiilor disponibile până la acest moment. Nu au fost raportate alte incidente în zonă.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit oficial ce este obiectul și de unde provine. Fragmentele urmează să fie analizate pentru a se determina natura acestora și dacă există vreo legătură cu incidentele recente în care au fost descoperite drone sau resturi de drone pe litoralul românesc.

Incidentul de la Neptun vine după o serie de alerte înregistrate vineri pe litoral și în județul Tulcea. Fragmente provenite de la o dronă au fost descoperite în zona stațiunii Saturn, iar o porțiune de plajă a fost evacuată. O altă alertă a fost înregistrată la Costinești, unde a fost găsit un obiect suspect pe plajă.

Tot vineri, în județul Tulcea au fost semnalate două drone, una dintre acestea fiind descoperită în zona localității Plauru. Obiectul a fost ulterior neutralizat, sâmbătă, prin detonare controlată, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale.

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