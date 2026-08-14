O dronă și fragmentele alteia, găsite pe coasta bulgară. Ministrul Apărării: „Este de fabricație rusească”

Autoritățile bulgare au anunțat vineri că au identificat și recuperat o dronă din apele Mării Negre, în apropierea stațiunii Primorsko, la sud de Burgas. În același timp, au fost descoperite și fragmente provenite de la un alt aparat fără pilot în diferite puncte ale coastei bulgare.

Potrivit Ministerului Apărării de la Sofia, drona a fost ridicată de o echipă a Forțelor Navale și transportată la baza militară din Burgas pentru examinare. Specialiștii au stabilit că este vorba despre un aparat de recunoaștere, fără a preciza oficial originea acestuia.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat însă că, în opinia sa, drona este de fabricație rusească și a fost utilizată de forțele armate ale Rusiei. Oficialul a precizat că aparatul nu transporta explozibili și este posibil să fi ajuns în apele teritoriale bulgare după ce a căzut în Marea Neagră și a fost purtat de curenții marini.

Autoritățile au anunțat, de asemenea, descoperirea unor fragmente de dronă în alte zone de pe litoral, inclusiv în apropierea plajei din Lozenets, localitate aflată în apropiere de Primorsko. Resturile ar proveni de la o altă dronă de recunoaștere.

Un alt incident a fost semnalat în nordul litoralului bulgar, aproape de granița cu România. În apropierea localității Tyulenovo, la aproximativ 50 de metri de țărm, a fost găsit motorul unei rachete.

Descoperirile au loc la mai puțin de o săptămână după ce guvernul bulgar a anunțat prăbușirea unei drone în nord-estul țării, în apropierea frontierei cu România. La acel moment, Ministerul Apărării a precizat că aparatul aparținea forțelor armate ucrainene și că nu existau indicii care să sugereze un incident intenționat.

Două drone prăbușite în Tulcea

Amintim că, în România, locuitorii din județul Tulcea au primit vineri, 14 august, un mesaj RO-Alert, prin care au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O dronă prăbușită fost identificată ulterior într-o zonă din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Aparatul a fost neutralizat prin detonare.

Tot vineri, Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre o altp dronă descoperită în zona localității Plauru, județul Tulcea. Obiectul a fost identificat, iar perimetrul în care a fost găsit a fost securizat. Este a doua dronă semnalată în cursul zilei în județul Tulcea, după cea prăbușită în nord-vestul județului.